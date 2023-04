Ce a pățit un bărbat din Sibiu când a mers la supermarket. A vrut să cumpere o pungă de detergent, dar a trăit un șoc la casa de marcat

Prețurile din ultima vreme i-au luat prin surprindere pe români. Li se golesc buzunarele foarte rapid, din cauza costurilor ridicate ale produselor, iar de multe ori se întreabă pe ce au cheltuit o anumită sumă de bani, deoarece nu este justificată. Ce a pățit un bărbat din Sibiu într-un supermarket renumit?

Ce a pățit un bărbat după ce a cumpărat un detergent, într-un supermarket din Sibiu

Un sibian și-a relatat, pe rețelele de socializare, experiența neplăcută dintr-unul dintre cele mai vizitate supermarketuri de către români. A vrut să cumpere o pungă de detergent de rufe,

Individul s-a trezit că trebuie să achite mai mult pe produs decât credea, luându-se după prețul afișat la raft. De la 123, 90 lei, casierița l-a informat că are de plătit, de fapt, 166, 90 lei. Mare i-a fost mirarea acestuia și a fost îndrumat către biroul de informații al magazinului. Ce explicație i s-a oferit?

La biroul de informații, cumpărătorul a aflat că a optat pentru un detergent de o dimensiune mai mare, care costă mai mult. Nedumerit în continuare, el s-a întors la raftul cu pricina și a descoperit că produsul său era amestecat cu cele ieftine.

”Am cumpărat un detergent al cărui preț la raft era de 123,90 lei, la casă după ce am primit bonul am văzut pe bon un preț de 166,90 lei ?!?! Caserița m-a îndrumat spre biroul de informații; acolo am primit informația că eu am achiziționat, de fapt, un produs de 14 kg nu de 12 kg cât este afișat pe etichetă și din această cauză am achitat 43 lei mai mult …

M-am întors la raft, unde, surpriză: printre pungile de 14 kg al căror preț nu era afișat (nu era etichetă cu acest produs), am descoperit și pungi de 12 kg …” a dezvăluit sibianul

Strategie a supermarketului de a-și vinde produsele?

Bărbatul s-a revoltat și mai mult după ce a observat că eticheta lipsea de pe produsul pe care l-a achiziționat, fiind și amestecat cu cele ieftine. Nu a fost mulțumit de explicații și consideră că eroarea face parte dintr-o strategie de marketing.

”Jenante explicațiile celor doi tineri care au venit acolo …De ce NU era nici o etichetă cu prețul pachetului de 14 kg !?!?! S-o fi pierdut ?! De ce ?! De ce erau acolo expuse două produse (ca imagine identice) la care era afișat doar un preț? Prețul pe kg la punga mai mare este cu aproape 2 lei/kg mai mult”, a fost mesajul transmis de bărbat pe rețelele de socializare”, a mai transmis bărbatul.

Comentariile au apărut de îndată la postarea bărbatului și nu doar în supermarketul în care a fost el, ci și în altele. Și ei cred că la mijloc este vorba despre niște ”trucuri”.