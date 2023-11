Cristi Borcea a fost prezent la evenimentul organizat de familia Dinamo cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la cea mai mare performanță din istoria clubului din Ștefan cel Mare. Fostul acționar din fotbalul românesc a comentat, printre altele, , anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Ce a spus Cristi Borcea despre ultimul „transfer” al lui Dinamo anunțat de Fanatik: „Un lucru extraordinar”

Cornel Țălnar a organizat o întâlnire a legendelor lui Dinamo care în urmă cu 40 de ani reușeau să obțină calificarea în semifinalele Cupei Campionilor Europeni, după ce eliminau Hamburg, scor 5-3 la general. Printre invitați s-a numărat și Cristi Borcea. , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Fostul acționar din Ștefan cel Mare a comentat venirea lui Florin Marin în poziția de director tehnic la Dinamo, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. Totodată, omul de afaceri a avut un mesaj pentru actuala conducere din Ștefan cel Mare.

„Să dea Dumnezeu să redreseze corabia, să nu retrogradăm. Au făcut eforturi, dar nu sunt de nivelul performanțelor lui Dinamo. Trebuie să își asume, să iasă și să spună.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă eu l-am criticat pe Burcă, am înțeles că a venit Florin Marin lângă el, un lucru extraordinar. Florin Marin, unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat. Acum trebuie lăsat Burcă să-și termine treaba”, a declarat Cristi Borcea.

De ce nu mai investește Borcea la Dinamo: „Era o luptă de spartani adevărați”

Cristi Borcea a răspuns negativ unei posibile ocazii de a investi din nou la Dinamo. Fostul acționar din Ștefan cel Mare consideră că formația pregătită de Ovidiu Burcă va reveni în elita fotbalului românesc. În vârstă de 53 de ani, Borcea a dezvăluit că a avut un buget de 15 milioane de euro la Dinamo și a vorbit despre lupta cu ceilalți „spartani”.

ADVERTISEMENT

„În momentul în care se va face stadionul, în 2-3 ani, cu siguranță Dinamo va fi sus. Nu, cu mine sigur nu. Cu mine suporter și pe la tribuna oficială. Nu vreau să mai investesc pentru că mi-a ajuns și nu mai am motivația necesară pentru a investi.

Erau alte vremuri atunci. Gândiți-vă că era o luptă de spartani adevărați. Erau Iancu, Porumboiu, Copos, nașul Becali, Jean Pădureanu, Pinalty. Noi aveam bugete de peste 15 milioane de euro constant.

ADVERTISEMENT

Dinamo atât avea bugetul. Nu există în România să facă ce făcea Dinamo. În momentele alea luăm tot ce voiam. Când ne supăram, am luat și de două ori Craiova. Am luat pe Lobonț, Bratu, Dănciulescu Torje, Zicu. Era greu să țină cineva pasul cu mine atunci”, a mai spus Cristi Borcea.

Cristi Borcea o vede favorită la titlu pe FCSB: „Se bate nașul singur”

Cristi Borcea consideră că FCSB va câștiga campionatul în acest sezon. Finul lui Gigi Becali a lăudat lotul formației antrenate de Charalambous și Pintilii. „Cred că se bate nașul singur.

Ia orice jucători, ați văzut. Important e să și câștige. Eu zic că anul ăsta au cea mai bună echipă și eu zic că va câștiga titlul”, au fost cuvintele lui Cristi Borcea.

Ioan Andone, amintiri din vremurile bune: „Cel mai bun an al lui Dinamo”

Pe 2 noiembrie 1983, Dinamo pierdea pe terenul celor de la Hamburg, deținătoarea Cupei Campionilor Europeni, scor 2-3. Doar că în meciul retur, „câinii” s-au impus la scor de neprezentare în manșa tur de pe 19 octombrie 1983, după golurile marcate de Ionel Augustin, Gheorghe Mulțescu și Costel Orac.

Dinamo a fost eliminată în semifinale de Liverpool. „Cormoranii” aveau să câștige competiția după finala cu AS Roma. „40 de ani de Cupa Campionilor Europeni. Vremuri frumoase. Primul meu an la Dinamo, în care am întâlnit o generaţie extraordinară, cu Mulţescu, cu Oneaţă, Moraru, erau toţi.

Eu cu Rednic am venit în acelaşi an, am intrat cam cu frică în vestiar, la ce jucători erau, cu toate că eram coleg cu unii dintre ei la echipa naţională. Ne-am acomodat repede şi am jucat şi bine. A fost un an în care am luat Cupă, campionat şi am jucat semifinalele Cupei Campionilor.

Poate cel mai bun an al lui Dinamo. Să ajungi în semifinale cu Liverpool, era ceva. Înainte de asta a jucat Craiova, am vrut şi noi. Era o emulaţie, voiai şi tu să faci ceva mai bun ca Steaua, Craiova.

„Cel mai bun rezultat pentru fotbalul românesc este ce a făcut Steaua”

Nu e cel mai bun rezultat, ăla e Cupa Campionilor (n.r. câştigată de Steaua în 1986). Pentru Dinamo e cel mai bun rezultat, dar pentru fotbalul românesc ce a făcut Steaua. Trebuie să recunoaştem asta că au câştigat Cupa Campionilor. N-ai ce să schimbi. Trebuia să nu primim gol. Dacă nu primeam gol poate era altceva.

Şi la Bucureşti am jucat bine. Eu eram suspendat, nu am jucat în retur. Era o echipă puternică. Prima condiţie în cupele europene era să nu primeşti gol. Nu m-am mai văzut de mult cu ei. De-abia aştept. Cu Ionuţ Lupescu m-am mai văzut, în rest…”, a spus Ioan Andone.