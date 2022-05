Ce a spus Gheorghe Gheorghiu despre Oana Sârbu, în direct: “Acum află pentru prima dată”. L-a surprins chiar și pe Măruță

Gheorghe Gheorghiu a fost invitat în emisiunea pe care Cătălin Măruță o prezintă la Pro TV. Artistul a acceptat provocarea sosurilor iuți și a fost pus în fața unor întrebări dificile.

Ce părere are Gheorghe Gheorghiu despre actrița Oana Sârbu?

Gheorghe Gheorghiu a mărturisit în că întotdeauna i-au plăcut femeile și să fie înconjurat de ele. Artistul a acceptat provocarea sosurilor iuți și a fost întrebat cu ce femeie celebră și-ar dori să petreacă o noapte pasională.

ADVERTISEMENT

Solistul a evidențiat , iar acest lucru nu este posibil. Totuși, a numit-o pe Oana Sârbu, celebra actriță din Liceenii, pentru care spune că întotdeauna a avut o mare admirație.

„Oana Sârbu. Este o fată extraordinar de dulce si e specială, mi-a plăcut de ea întotdeauna. Cred că acum află pentru prima dată”, a spus Gheorghe Gheorghiu.

ADVERTISEMENT

Gheorghe Gheorghiu, despre relația cu Anca Țurcașiu: „Se iubea prea tare”

Gheorghe Gheorghiu și Anca Țurcașiu au avut timp de 5 ani o relație de iubire. Solistul a mărturisit că nu i-a fost deloc greu să stea alături de frumoasa actriță și că au petrecut clipe plăcute împreună. Cei doi au format chiar și o trupă muzicală împreună.

Totuși, artistul a trebuit să numească trei defecte ale fostei sale partenere. Astfel, a spus că era narcisistă și că nu-i plăcea să iasă cu prietenii.

ADVERTISEMENT

„Se iubea prea tare. Când voiam să mergem undeva, la o petrecere cu prietenii, la un grătar, îmi spunea că mai bine să se citească o carte decât să ne întâlnim cu persoanele alea.

Ca să fiu sincer, prea multe defecte nu avea, pe a treia nu o găsesc…Nu se uita la Campionatul Mondial de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Am rămas în relații foarte bune cu Anca. Am fost împreună cinci ani. Au fost niște mici chestii între noi. Am rămas foarte buni prieteni, colegi, ne salutăm”, a declarat Gheorghe Gheorghiu.