Ce a transmis un român întors după 21 de ani de muncă în Italia. „Eram realizat, dar inima mea era în România”

Mulți români încep să revină pe plaiurile natale, după ani buni de muncă peste hotare. Este și cazul lui Alex Pop, care după două decenii petrecute în Italia, s-a gândit să se întoarcă în localitatea Borșa, din județul Maramureș, împreună cu soția și cei trei copii. Ce l-a determinat și cu ce se ocupă acum?

Românul care a revenit în țară după 21 de ani de Italia. Ce l-a determinat? Povestea lui este surprinzătoare

Alex Pop a plecat în Italia în 1999, . Văzând cum mulți vecini de ai săi se întorceau de aici cu mașini scumpe, mai bogați și își ridicau case impozante, s-a gândit că soarta îi poate surâde și lui.

Ajuns în peninsulă, Alex Pop Inițial s-a angajat într-o fabrică de biciclete. După un an, i s-a alăturat și soția, dar făcând un sacrificiu. A lăsat acasă un bebeluș de șapte luni.

Aproape două decenii Alex Pop și soția lui au lucrat în fabrica de biciclete și au dormit multă vreme într-o încăpere, la grămadă, cu alte persoane. Alex a rememorat un episod care l-a marcat și care l-a făcut să conștientizeze cât este de importantă prezența părinților în preajma copiilor.

Întâmplarea emoționantă a lui Alex Pop cu primul copil. Cel mic nu l-a recunoscut

Maramureșeanul și-a strâns pentru prima oară primul copil în brațe pe când acesta avea 1 an și 7 luni. Atunci, cel mic dormea și, trezindu-se, nu și-a recunoscut părinții. A coborât din pat și s-a îndreptat către o fotografie, unde bunicii lui i-au spus că se află ”mami și tati”. Din acea clipă, românul și soția sa au decis să schimbe foaia și să revină de două ori pe an acasă. Când fiul lor a făcut șase ani, l-au luat cu ei și au cumpărat un apartament în străinătate.

”Pentru prima dată l-am văzut când avea 1 an și 7 luni. Am venit vreo patru zile pe drum, erau alte vremuri… Am ajuns acasă la 5 dimineața, nu voi uita veci, și fiul meu dormea. L-am luat în brațe, îl vedeam pentru prima oară. Și a început să plângă.

Soacra mea îi spunea că eu sunt tati. Și el a coborât din brațele mele și a fugit la dulapul pe ușa căruia era lipită o poză cu soția mea și cu mine și a spus ”Ici mami, ici tati!” Este unul dintre cele mai dureroase lucruri care mi s-au întâmplat… După aceea am reușit să venim de două ori pe an acasă. Asta până la vârsta de 6 ani, când l-am dus și pe el în Italia!”, a relatat Alex Pop pentru

În Italia, familia lui lui Alex Pop s-a mărit. Din trei membri, au ajuns cinci. Soția lui a mai adus pe lume încă doi băieți, unul în 2008, iar altul în 2011. Așadar, s-au mărit și atribuțiile și inclusiv cheltuielile părinților. Alex avea trei locuri de muncă la un moment dat: în fabrica de biciclete, noaptea la parcări și bodyguard în discoteci. Soția lui își luase, la fel, două servicii.

” (…) Eram realizat, dar inima mea era în România. Eram integrat, dar nu mă simțeam acasă. Cum spun bătrânii, îmi lipsea uneori și să merg desculț în curte la mine. Asta simțeam eu. Dar nu doar eu. Românii când se întâlnesc în Italia înainte de sărbători se întreabă ”Mergi acasă?”. Nu întreabă niciunul ”Mergi în România?” Asta ce vă spune? Unde e acasă?”, a mai detaliat românul.

Cu ce se ocupă în prezent Alex Pop în România

Gândul fiindu-i tot timpul acasă, avea în plan să-și deschidă o afacere odată ce va reveni. Zis și făcut. În 2020, sătul de regulile contra coronavirusului, foarte drastic aplicate de italieni, s-a întors în Borșa. Aici și-a deschis un magazin-depozit de cafea artizanală și o cafenea.

Businessul l-a extins și în Baia Mare. Deși mulți îi spuneau că în țară i se vor închide multe uși, deoarece șpaga este cea care își spune cuvântul și că statul pune taxe multe, Alex Pop nu a ascultat și crede că poți reuși în România și dacă mergi pe calea onestă.