Ce afacere fabuloasă a gândit o româncă. A dat lovitura vieții. Se poate vinde și cu 125 de lei bucata

La aproximativ 35 de kilometri de Bucureşti, în localitatea Tărtăşeşti, Anişoara şi-a amenajat o grădină exotică. A plantat bananieri aduşi tocmai din Malaezia. Anul trecut a mâncat primele banane din curtea ei. Anișoara este încântată de afacere și susține că se va îmbogăți. Doar o singură plantă poate produce aproximativ 30 de kilograme de banane.

Afacerea cu care o româncă a dat lovitura. Consumă zilnic zeci de mii de români, dar puțini produc

Plantele exotice sunt din ce în ce mai căutate în România. Banane, kiwi, mandarine curmale sau kaki, pe toate le găsim mai nou la marginea capitalei. Temperaturile destul de ridicate din ultima perioadă au făcut să fie mai facilă cultivarea bananelor. Anișoara Verzeanu a spus pentru Observator cum i-a venit ideea să cultive bananieri.

“În 2019, am fost într-o vacanţă tocmai în Malaezia şi la plecare am pus în bagajul de cală un mic bananier. În curtea mea am la acest moment bananieri care înfloresc şi fructifică. O plantă ajunsă la maturitate face cel putin 20-30 de kilograme de banane”, a susținut femeia pentru

“Prețul este între 100 și 125 de lei”

La început, Anișoara a vândut doar în Tărtărești banierii, ulterior în capitală.La patru ani de când a început afacerea, Anișoara comercializează în toată țara bananierii.

“Îi vând destul de uşor pentru că românii iubesc plantele exotice şi îşi doresc la ei acasă o curte altfel decat restul lumii. Un bananier de 50-75 de cm înălţime costă 100 de lei, unul de un metru costă 125 de lei”, a spus aceasta pentru sursa citată.

Ce alte fructe exotice au devenit o afacere bănoasă pentru români

Nu doar bananierii s-au adaptat temperaturilor ridicate de la noi din ţară. Curmalele sunt alte plante care au prins deja rod în pământul românesc. O plantă care deja are fructe şi rodeşte costă undeva la 40-50 de lei. Florin Stănică, profesor de pomicultură susține că este un an bun și pentru creșterea curmalilor.

“Este o plantă extrem de rezistentă la secetă şi extrem de rezistentă la temperaturile ridicate. Frunzişul arată foarte bine, plantele sunt sănătoase. Nu necesită tratamente speciale, un lucru important”, a spus el pentru Observator.

Un alt fruct exotic care prinde rădăcini la noi este kiwiul. Agricultorii au început să cultive și acest fruct. Cu toții susțin că a fost cel mai bun an de vânzare al acestuia. “Plantele la care ne aflăm rezistă la mai bine de -20 de grade Celsius. Este o plantă care necesită irigare. Are nevoie de cantitati mici de apă. Dacă se poate zilnic prin picurare sau microaspersie”, a mai adăugat Florin Stănică.

Fructele românești lăsate de-o parte pentru cele exotice?

Holticultorii sunt de părere că pe viitor vom avea În plus, se pare că românii sunt încântați să încerce fructele exotice produse în țara lor. Astfel, nu va fi de mirare dacă, în curând, se vor consuma mai multe fructe exotice produse în România, decât cele românești.