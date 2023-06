Leguma care l-a îmbogățit pe un român. A lăsat străinătatea și, cu o mie de euro investiție, a dat lovitura!

Leguma care l-a îmbogățit pe un român din județul Arad a reușit să strângă o avere! Bărbatul a făcut bani frumoși din producerea și comercializarea de varză. Însă, nu vorbim despre un tip obișnuit, ci varza plată – leguma cu care Ionuț Rotariu a reușit în România.

Românul care s-a îmbogățit datorită unui aliment accesibil oricui. Ai această legumă în casă mereu

Ionuț Rotariu, un legumicultor arădean, a venit din străinătate pentru a investi într-o fermă din localitatea sa natală. Acum este al doilea an când se bucură de cultura de varză plată – Autumn King, o varză foarte căutată în zonă. Acesta cultivă 60 de ari în câmp cu varză, vinete și roșii și 800 de metri pătrați de solar cu alte legume. Varza plată o cultivă deocamdată pe o suprafață de 1.700 de metri pătrați.

S-a întors în România pentru a cultiva o leguma foarte ieftină: Varza

Fermierul că modelul său a fost încă din școala primară cunoscutul fermier Dimitrie Muscă. Ferma bărbatului a avut ocazia să o viziteze alături de alți colegi. De atunci a avut acest vis, să devină el însuși fermier.

”Am făcut agricultură de când am fost copil. Acesta este al doilea an de când am reluat activitatea. Mi-am dorit să fiu fermier de când, în clasa a III-a am vizitat ferma domnului Dimitrie Muscă. Atât de tare mi-a plăcut, că am zis că vreau să devin fermier. Cu gândul acesta am plecat afară, să adun bani, să investesc în țară într-o afacere în agricultură.

Acum am 28 de ani și am fost plecat pentru a lucra în străinătate. De la 19 ani până la 27 am muncit în străinătate, iar apoi m-am întors și mi-am deschis propria afacere, aici, în țară. Anul viitor doresc să extind suprafața cultivată cu varză plată cu încă 2 hectare”, a spus tânărul fermier Ionuț Rotariu pentru

De ce este această varză atât de căutată și ce o deosebește de leguma obișnuită

Varza plată este foarte căutată și ar avea cu totul alt gust, spun oamenii. Aceasta este obținută cu hibridul Autumn King. Motivul pentru care este atât de apreciată ar fi faptul că varza respectivă nu cântărește mult. Astfel, poate fi păstrată o perioadă mai lungă de timp fără să se strice. iar anul acesta a cultivat 10.000 de fire de varză plată.

”Varza plată este rezistentă mai mult timp după recoltare. Varza rotundă, dacă o recoltez acum, pe căldură, după 2-3 zile la piață nu mai are aspect comercial. E foarte bună la păstrare, nu crapă în câmp în momentul când a ajus la maturitate, poate să stea în câmp și până la 3 săptămâni.Varza rotundă crapă foarte repede, are frunza mai fragilă, are multă apă și crapă.

La varza plată eu îmi produc răsadurile, am pus 10.000 de fire, aproape 9.800 au rezistat și au produs, pierderi au fost în jur de 200 de fire, deci este foarte bine. Sămânța o cumpăr de la depozitul de semințe Oradea, este însă o sămânță coreeană, dar probabil este aclimatizată pentru Europa, că dă cel mai bun randament în momentul de față. Varza plată are o căpățână mare și este bună pentru gătit, pentru murat”, a explicat tânărul legumicultor pentru sursa citată anterior.

Pentru un hectar de varză plată se plantează 40.000 de fire de răsad, iar fermierul Ionuț Rotariu a investit 5.000 de lei doar în producția de pe cei 1.700 de metri pătrați. În final, efortul a meritat deoarece va recolta 20 de tone de varză. Aceasta este leguma care l-a îmbogățit pe un român.

În ce legume și fructe investesc agricultorii români pentru a se îmbogăți

Nu doar varza plată este la mare căutare, ci și roșiile cherry sau cireșele. În ciuda prețului destul de ridicat de la tarabele din piețe, cireșele rămân la mare căutare, Astfel, Adrian Popescu, un bărbat din București, a decis să profite la maximum de perioada propice acestor fructe și să facă bani.

, din apropierea Capitalei. Bărbatul s-a bucurat de recolte tot mai bogate de la an la an. Acum este convins că va da lovitura anul acesta cu afacerea sa care îi va aduce o mică avere.