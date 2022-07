Ce alege Dan Șucu între FCSB și Universitatea Craiova: „Modelul nostru e mai apropiat de ei. Nu am resentimente față de patronii care investesc banii proprii”

Finanțatorul Rapidului este de părere că toți patronii care investesc banii proprii în fotbal merită apreciați, dând și un exemplu negativ, și anume Sepsi.

Ce alege Dan Șucu între FCSB și Universitatea Craiova

între Universitatea Craiova și FCSB, explicând faptul că modelul Rapidului se regăsește mai mult în cel al oltenilor:

ADVERTISEMENT

„Mi se pare mai apropiat de noi modelul de la Craiova. FCSB e un model, nu am resentiment față de patronii care își investesc banii lor.

Nici cu domnul Varga, sunt banii lui, știu că sunt banii lui. La fel și la domnul Becali, la fel și la Craiova, sper să nu mă înșel. Alt model excepțional e cel al domnului Gică Hagi. Nu cred că modelul Sepsi e cel care trebuie să primeze”.

ADVERTISEMENT

„Eu am renunțat să mai aștept un ajutor din partea autorităților. Eu am început acest demers de a ajuta sportul de masă.

Ca părinte, am văzut că nu am unde să îmi duc copiii la centre autorizate, moderne. Am cumpărat două baze sportive care m-au costat 5 milioane de euro și care mă vor mai costa încă 5 milioane de euro pentru renovarea lor.

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, e o logică simplă, de la sportul de masă există sportul de elită. În clipa de față, pentru copii e mult mai greu să îi scoți din casă. Trebuie să le creezi dorința și visul pentru a-i atrage.

Când îi văd pe copiii mei că merg pe stadion și sunt fascinați de tot ce se întâmplă pe stadion, pe teren, cum se uită atenți la jucători, îmi demonstrează că am ales bine”, a mai spus Dan Șucu, la TV .

ADVERTISEMENT

„Azi am mai avut o nouă rundă de mărire de capital!”

„Azi am mai avut o nouă rundă de mărire de capital, avem 30.000.000 de lei capital social și urmează să crească în viitorul apropiat la 50.000.000 de lei.

ADVERTISEMENT

Banii aceia ajung să fie ai societății, nu intenționăm să îi scoatem. Oricine e fan al Rapidului, care cumpără bilet, tricouri, etc. trebuie să știe că banii lui sunt folosiți doar pentru Rapid”, a .

„Dacă ajungem acolo unde ne dorim, acolo să fim campioni și să avem buget de minim 20.000.000 de euro putem să listăm echipa și la bursă, de unde să scoatem bani”, a încheiat finanțatorul Rapidului.