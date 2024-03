Ce au dat de pomană băieții Ilenei Ciuculete, la 7 ani de la moartea artistei: “A fost dorința lor”

Au trecut șapte ani de când Ileana Ciuculete s-a stins din viață. Artista a lăsat în urma ei un gol imens în sânul familiei. Cu doar câteva zile înainte de a intra în Postul Paștelui, băieții regretatei artiste au făcut parastas. Aceștia au dat de pomană în memoria mamei lor atât la Craiova, cât și la București.

Ileana Ciuculete a murit pe 14 martie 2017

Ileana Ciuculete a fost una dintre cele mai iubite artiste din România. În urmă cu șapte ani, interpreta s-a stins din viață și a lăsat o tristețe profundă în rândul familiei și al fanilor care obișnuiau să îi asculte muzica.

Publicul și-o va aminti mereu pe Ileana Ciuculete ca fiind o artistă plină de energie și mereu cu zâmbetul pe buze. Deși a trecut mult timp de când aceasta a murit, muzica și amintirea ei sunt mereu vii în memoria familiei și a fanilor.

Recent, s-au împlinit șapte ani de când . Băieții ei au respectat tradiția și au făcut un parastas în memoria mamei lor. Aceștia au dat de pomană pachete atât la Craiova, cât și în Capitală.

Băieții Ilenei Ciuculete au vrut să profite de moment pentru a nu intra în Postul Paștelui. Dacă începea acea perioadă, parastasul era mult mai complicat de organizat, căci trebuie să se țină cont de anumite orânduiri.

Mama Ilenei Ciuculete a împlinit 94 de ani înainte de parastasul pentru fiica sa

Cu doar câteva zile înainte de parastasul de 7 ani al Ilenei Ciuculete, . Pentru ea, nu există durere mai mare decât pierderea fiicei sale. Deși au trecut 7 ani de la tragicul eveniment, femeia se gândește constant la ea.

Mama Ilenei Ciuculete locuiește la Craiova, acolo unde fratele artistei are grijă de ea. Aurel Ciuculete se îngrijește de mama lui și are grijă ca femeii să nu îi lipsească nimic.

Deși nu îi este deloc ușor, femeia a vrut să facă și ea un parastas la Craiova, în memoria fiicei sale. Știa că băieții artistei se vor ocupa de asta și la București, dar a vrut să dea și ea de pomană în Craiova pentru sufletul regretatei artistei.

”Băieții au făcut parastas și la București, dar și la Craiova. Au făcut și ei, am făcut și eu. A fost dorința lor să nu facem nicio poză, a familiei.”, a spus nașa Ilenei Ciuculete pentru

Nașa de cununie a Ilenei Ciuculete s-a ocupat personal de toate bunătățile date de pomană. Aceasta s-a pregătit așa cum se cuvinte și a gătit cele mai delicioase mâncăruri pentru a le da de pomană.

”Am făcut de mâncare pentru pomană. Am făcut ciorbică de perișoare, am făcut sarmale, prăjituri. Ei eu venit de la Craiova cu coliva făcută, dar am făcut și eu. Am fost și eu cu coliva mea. Au avut vreo 12 pachete consistente cu prosoape în ele.”, a mai spus femeia pentru aceeași sursă.