Ce au făcut Cătălin Bordea și Nelu Cortea după ce au câștigat finala America Express. „Zici că era Revelionul”

Cătălin Bordea și Nelu Cortea au dezvăluit ce au făcut după ce au câștigat finala America Express. Cei doi au plecat acasă cu trofeul, dar și cu marele premiu, în valoare de 30.000 de euro.

Cei doi actori de stand-up comedy nu se așteptau să ajungă atât de departe la America Express. Proba finală, în urma căreia era desemnată echipa câștigătoare, a fost una foarte grea pentru .

Amândoi au urmărit finala emisiunii de acasă, alături de familie. În primă fază, Neku Cortea a vrut să meargă la club în seara în care a fost difuzată finala, dar a decis să rămână acasă, alături de soție, și să urmărească emisiunea.

“Nu, trebuia să facem împreună la club, dar, până la urmă, am făcut-o împreună, dar separat cumva, pentru că era deja show la club, biletele vândute. Eu voiam să stau cu nevasta mea, nevasta mea nu voia să plece de acasă, că dormeau copiii și a fost mai bine așa”, a spus Nelu Cortea la Xtra Night Show, la Antena Stars.

În schimb, Cătălin Bordea a petrecut alături de niște prieteni în seara finalei. Actorul de stand-up comedy a vizionat finala și avut ocazia să retrăiască, cu emoție, momentele petrecute pe Drumul Aurului.

“Eu am fost la niște prieteni foarte buni, ne-am întâlnit acolo, am gătit niște creveți. Ei au băut vin, eu am plâns, zici că era Revelionul, la un moment dat”, l-a completat Cătălin Bordea pe cel care i-a fost coechipier la America Express, potrivit .

Care a fost cel mai dificil moment din finală pentru cei doi câștigători

În , cei doi au avut de găsit o comoară, însă proba a fost foarte dificilă. În plus, în ziua respectivă erau de multe ore pe traseu, așa că totul a fost mult mai greu pentru ei.

“Trebuia să găsim comoara El Dorado. Ne-am panicat. Ce comoară? (…) În ziua aia, eram pe drum de 12-13 ore. Nu aveam în cap dacă se potrivește cheia”, a povestit Cătălin Bordea la Antena Stars.

De asemenea, Nelu Cortea a recunoscut că cel mai greu a fost să facă față dorului de familie, din moment ce a lipsit atât de mult de lângă cei dragi. Comediantul a așteptat cu sufletul la gură momentul în care a putut lua legătura cu cei de acasă.

“Au fost atâtea emoții, mai ales că știam că e finala și știam că avem voie cu telefoane, că în sfârșit, ne vedem familia, terminăm aventura asta. Aveam impresia că au trecut cinci luni”, a spus fostul coechipier al lui Cătălin Bordea.