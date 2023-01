Ce au pățit două românce care au luat un “tratament minune” pentru slăbit: “A trebuit să conștientizez că pastilele mi-au făcut asta”

În ultimii ani, din dorința de a pierde în greutate, tot mai multe persoane apelează la soluția cea mai rapidă: medicamentele. Pe de altă parte, strategia este una extrem de nocivă pentru sănătate.

Efecte adverse devastatoare pentru două românce care au luat un “tratament minune” pentru slăbit

asupra stării de sănătate. În ciuda riscurilor uriașe, cererea pentru astfel de produse continuă să crească, inclusiv în România.

Recent, un tratament specific bolnavilor de diabet, luat după ureche de cei care vor să slăbească miraculos, creează probleme.

Principala problemă, cel puțin în țara noastră, este că cei care folosesc tratamentul pentru cure de slăbire i-au lăsat fără medicamente pe cei care au nevoie de el pentru a supraviețui.

Apoi, apar problemele mari de ordin medical pentru cei care îl consumă. O femeie din România a luat frecvent acest medicament, sperând că o va ajuta să piardă din kilograme.

Într-o primă fază a ajutat-o. A pierdut rapid kilograme, dar după administrarea produsului se luptă din greu cu efectele adverse.

”Le-am luat timp de trei luni, am slăbit în jur de 15 kilograme. A început cu senzaţii de greaţă permanentă, cu slăbiciune. A trebuit să conştientizez că pastilele mi-au făcut asta. După ce am întrerupt, au început să dispară şi simptomele”, explică Ana Maria, pentru .

O altă tânără a luat acest medicament. În cazul ei nu a avut efectul sperat, ba dimpotrivă, ea s-a îngrășat.

”De 3 luni iau și nu am simţit nimic, ba chiar am pus 3 kg. Am încredere că voi slăbi de cum încep cu doza de 1 mg. Trebuie să înțelegem că nu face o minune”, spune Gabriela.

Bolnavii de diabet nu mai găsesc acest medicament pe piață

Medicii avertizează că efectele adverse ale acestui medicament numit Ozempic sunt de cele mai multe ori cele digestive.

”De regulă apar după prima doză. Cele mai frecvente sunt greaţa, însoţită de vărsături, sau cu dureri care ar putea să mimeze o pancreatită acută”, a explicat Cosmin Pena, diabetolog, conform sursei citate.

Teoretic, Ozempic este un medicament care se prescrie de medici și se vinde astfel doar cu reţetă celor care au diabet de tip 2.

Din păcate, în România există medici care prescriu tratamentul şi altora. Din această cauză, de diabet.

”Acum este o problemă, nu se mai găseşte în farmacii şi nu suntem deloc încântaţi”, se plânge o pacientă.