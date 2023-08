Ce bani i-a cerut Șumudică lui Mititelu după ce bătuseră palma. Misterul clauzei

. Unul din cei mai valoroși tehnicieni români ai momentului a negociat intens cu FCU Craiova. Cele două tabere au ajuns în cele din urmă la o înțelegere, însă nu pentru mult timp. Conform lui Adrian Mititelu Junior, Șumudică s-a răzgândit și a mărit pretențiile financiare.

Șumudică nu mai merge la FCU Craiova

“Inițial m-am înțeles cu el 50.000 primă de instalare, dintre care 30.000 de la semnarea contractului, în 30 de zile. iar 20.000 de euro până la 1 ianuarie 2024. El după a vrut 50.000 de euro toți banii la semnătură în primele 30 de zile, din 150.000 de euro clauza de reziliere a făcut-o 300.000 de euro și a scos clauza din contract cu locul 8.

Atenție nu era locul 8. Eu am pus așa și m-am înțeles cu el așa, nu că am pus eu. Dacă până la 15 martie 2024, dacă echipa nu se află pe locul 8, sau la o distanță de maxim 3 puncte de locul 8, pot sa inchid unilateral contractul cu banii la zi. Adică dacă e pe 10 la 3 puncte de locul 8 e ok.

Putea să fie și pe locul 11 daca era la 3 puncte. Adică tu n-ai curaj să fii pe locul 11 la 6 luni de zile. Îmi este și jenă să stau să discut ce detalii am pus în contract. Dacă el dorește această abordare și să meargă la război, nicio problemă. Poate că stau eu prost pe apărare, dar pe atac sunt cel mai bun”, a declarat Adrian Mititelu Junior.

Venirea lui Șumudică la echipă ar fi însemnat relansarea oltenilor. Pe lângă puncte, oltenii stau slab și la capitolul defensiv. Au nu mai puțin de 18 goluri încasate, cea mai slabă apărare dintre toate echipele din Liga I.

Pretențiile lui Șumudică au fost prea mari pentru FCU

“La început, înainte de meciul cu Rapid, mi-a venit cu clauza asta de 300.000 de euro. Și i-am zis că este o sumă foarte mare pentru România, nu vreau să îmi aduc aminte de cazul Pițurcă. Pe un asemenea contract s-a ajuns să stau vreo 6 ani în afara fotbalului. E o sumă foarte mare oricum, o să mă feresc să te dau afară prin clauza aia de 100.000, este foarte mare, dar 300.000 de euro.

Mi se pare că el își face un contract prin care să fie convins 100% că pune mâna pe acea clauză. Adică el vine bucuros la o echipă pentru că știe că dacă îl dă afară își ia clauza. Vezi cazurile din Arabia, Turcia și așa mai departe. El nu are nicio problemă să fie dat afară, poate și caută.

Scrie undeva prin contract că dacă el face ceva disciplinar sau are o conduită proastă pot să-l dau afară? Nu scrie nicăieri, scrie doar că dacă eu îl dau afară trebuie să îi dau 300.000 de euro. Dacă e pe locul 15 în martie eu tot trebuie să îi dau banii”, a declarat Mititelu Junior.

