FC U Craiova – Rapid, în etapa 7 din SuperLiga. Echipele de start

Meciul FC U Craiova – Rapid are loc vineri, 25 august, cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei a 7-a din SuperLiga. după eșecul de la Ploiești cu Petrolul, un ciudat 4-3 pentru prahoveni. Rapid a mai liniștit apele tulburi după victoria de pe teren propriu, 3-1 cu Farul.

Unde se joacă meciul FC U Craiova – Rapid, în etapa 7 din SuperLiga

Confruntarea FC U Craiova – Rapid se desfățoară vineri, 25 august, de la ora 21:30, pe stadionul „Ion Oblemenco” din complexul Central al Craiovei, în etapa a 7-a din SuperLiga.

Ar fi fost un meci foarte interesant și pentru suporterii craioveni, dar aceștia sunt în total dezacord cu finanțatoruș echipei, Adrian Mititelu, după ce l-a demis după doar câteva jocuri pe antrenorul Nicolae Dică și foarte probabil fie vor boicota partida, fie vor fi în număr foarte restrâns în tribune.

În schimb, este de așteptat ca de la București să vină mulți suporteri ai Rapidului, mai ales după victoria obinută în fața Farului. Fanii giuleșteni speră să profite de degringolada de la Craiova și de faptul că echipa lui Mititelu nu are suporterii aproape. Rapidul are mare nevoie de cele trei puncte, pentru a reintra în lupta pentru titlu.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova – Rapid

Partida FC U Craiova – Rapid se joacă vineri, 25 august, de la ora 21:30, pe pe stadionul „Ion Oblemenco” din complexul Central al Craiovei, în etapa a 7-a din SuperLiga. Ea va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți urmări dacă intrați pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La București este o o nouă zi caniculară, cu maxima ajungând până la 34 de grade la ora amiezii, dar faptul că meciul are loc de la ora 21:30 va aduce o oarecare scădere de temperatură cam până la 29-20 de grade, ceea ce tot este mult la acea oră. Meciul va fi condus de arbitrul piteștean Cătălin Popa.

Ce absențe există în întâlnirea FC U Craiova – Rapid

Pe banca oltenilor revine prepatorul fizic Dan Vasilică în locul demisului Nicolae Dică. FC U Craiova are un lot OK din punct de vedere medical, dar problema este că aproape o dată pe lună câte un jucător părăsește corabia „alb-albastră”, creând o clară senzație de incertitudine. Deocamdată, foarte important este că oamenii cheie, Bahassa, Baeten, Bauza și golgeterul Chițu sunt prezenți și nu par a avea vreo intenție de plecare momentan.

La Rapid, vedeta adusă de la Ballkani, Nu figurează însă Dragoș Grigore, care a cam pierdut locul în fața lui Paul Iacob, motiv de conflict cu antrenorul Cristiano Bergodi, la fel ca brazilianul Junior Morais.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova – Rapid

Pentru casele de pariuri se pare că evenimentele care au avut loc în ultima săptămână la olteni sunt foarte importante și pot afecta rezultatul partidei. Prin urmare, Rapid este favorită la victorie, cotă de 2,20 față de 3,40 cât are echipa gazdă. Șansă dublă „X2” are cotă de 1,30, iar șansă dublă „1X” cotă de 1,80. Gol marcat Rapid are cotă de 1,35, iar reușita gazdelor ajunge la 1,75.

În privința meciurilor directe, avem singurul motiv serios de îngrijorare pentru suporterii Rapidului. Asta pentru pe unde i-a prins, de două ori la Craiova și de două ori în Giulești. Și tot pe terenul oltenilor, dar la Turnu Severin, în 2020, Rapid a luat o bătaie teribilă cu scorul de 5-0.