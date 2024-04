Ce crezi de venirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj? Mutu: „Se simte influența lui acolo. M-a recomandat la Neluțu”

CFR Cluj a rămas fără antrenor după eliminarea din Cupa României Betano, însă Dan Petrescu este gata să revină la gruparea din Gruia. Adrian Mutu a analizat venirea „Bursucului” și spune că antrenorul și-a lăsat amprenta pe clubul finanțat de Neluțu Varga.

Adrian Mutu a plecat de la CFR Cluj, iar Neluțu Varga este din ce în ce mai aproape să îl instaleze pe Dan Petrescu pe banca tehnică. „Bursucul” s-a despărțit de Jeonbuk, iar .

„Briliantul” a vorbit despre venirea lui Dan Petrescu la CFR Cluj la FANATIK SUPERLIGA. Emisiunea poate să fie vizionată live, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri, doar pe site-ul .

„Dan Petrescu a făcut ceva extraordinar la CFR Cluj și se simte influența lui acolo, este și normal după cinci ani și cinci campionate. Este normal ca un antrenor să fie dorit și respectat într-un loc, mai ales că a făcut și rezultate.

Influența lui se simțea într-un mod pozitiv. Îl știu pe Dan, îl respect, mă înțeleg foarte bine cu el și am vorbit. Am fost recomandat de Dan Petrescu până să ajung la CFR, a fost și el întrebat despre o listă de antrenori care era acolo”, a spus Mutu.

Câștigă Dan Petrescu titlul cu CFR Cluj?! Ce spune Adrian Mutu

„Și eu am fost întrebat la Rapid înainte să plec. Când ai o relație bună cu oficialii este normal să îți spui punctul de vedere. Nu știu dacă va veni până la sfârșit. Cred că va veni din vară, până atunci se relaxează cu familia pentru că a fost și el plecat.

(n.r. – Au șanse la titlu la anul cu Dan Petrescu?) Depinde foarte mult de ce lot va avea, și noi voiam să facem niște investiții de la anul. Trebuie să se facă investiții, dacă se vor găsi jucători. Anul acesta cred că FCSB nu poate să scape campionatul”, a mai spus

Un jucător l-a dezamăgit pe Mutu la CFR Cluj: „Nu vreau să mă văd cu el”

, după gestul din minutul 10. Antrenorul a spus că nu își mai dorește să îl vadă pe mijlocașul grec, după experiența din Gruia.

„Nu, nici nu vreau să mă văd cu el. Un jucător cu experiența lui face o greșeală de genul acesta, după ce trei zile la rând am vorbit cel mai mult cu el. Nu a făcut voit. antrenorul. Am auzit sunetul de la lovitură și am sperat să nu îi dea sângele pe nas jucătorului, am zis că rămânem cu galben.

Arbitrul nu a fost rău intenționat, a arătat prima dată galben, dar a țâșnit sângele, băiatul avea sânge și pe ochi. Cred că l-au și dus la urgențe, pentru că i-a rupt septul nazal. Nu mai are rost să mai vorbim, dar când vorbești cu un jucător de acest gen să aibă un comportament, să tragă echipa după el și îi spui trei zile la rând, apoi realizezi cât de important este pentru club. Nu mai sunt multe de vorbit”, declară Mutu.

