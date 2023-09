Ce diferență de vârstă surprinzătoare există între Mihai Gâdea și soția lui, Agatha Kundri. Prezentatorul de la Antena 3 e mai mare

Ce surprinzătoare există în Mihai Gâdea și soția lui, Agatha Kundri. Prezentatorul de la Antena 3 e mai mare. Cei doi au o fiică pe nume Maisha Karina, care la 20 de ani studiază la o facultate de prestigiu de peste hotare.

Cu câți ani este mai mare Mihai Gâdea decât partenera sa de viață, Agatha Kundri, care este o persoană extrem de discretă și care nu apare în lumina reflectoarelor. de la Antena 3 este însurat de multă vreme.

Renumitul jurnalist și mama fiicei sale se înțeleg de minune, în ciuda diferenței de vârstă de 4 ani. Omul de televiziune s-a născut pe 10 ianuarie 1977, ceea ce înseamnă că are 46 de ani, în timp ce soția a venit pe lume pe 19 august 1981.

Partenera cunoscutului moderator de la Antena 3 are 42 de ani și este fiică de pastor adventist. Potrivit informațiilor din media, aceasta este originară din Timișoara, unde în anul 2004 a și absolvit studiile de la Universitatea de Vest.

Conform , soția lui Mihai Gâdea are diplomă de sociolog și psiholog terapeut. Agatha Kundri are un cabinet de specialitate, deschis după ce a urmat mai multe cursuri de counseling și de psihoterapie. În plus, este antreprenoare și deține un business de mai mulți ani.

„Sunt propriul meu puzzle. Nu știu numărul de piese, dar știu că ele sunt împrăștiate în toată lumea. Viața îmi este o călătorie pentru a descoperi și a întregi piesă cu piesă harta către Adevărul ființei mele, către sufletul meu.

Am fost creați pentru a fi una cu Creatorul și sunt convinsă că potențialul nostru ca ființe umane este departe de închipuirile noastre”, este descrierea pe care o are Agatha Kundri despre sine, pe Internet.

Soția lui Mihai Gâdea are o grădiniță și un after school în București. Ambele afaceri au fost înființate în anul 2011. Mai mult decât atât, partenera jurnalistului este pasionată de sport și chiar a participat la mai multe competiții de triathlon. În cadrul lor se desfășoară o probă de înot, atletism și ciclism.

Mihai Gâdea, discret cu viața de familie

Mihai Gâdea este discret când vine vorba de familia sa. Prezentatorul de la Antena 3 vorbește foarte rar despre cei dragi, dar nu ezită să se mândrească cu calitățile și performanțele fiicei sale. Recent, Maisha Karina s-a lansat în muzică și este pasionată și de fotografie.

„Pentru singura dată am să vorbesc şi am să explic pentru cei care contează. Eu nu am nicio familie secretă. Nu simt nevoia să vorbesc despre familia mea pentru că mi se pare că şi aşa e suficient în opinia publică un Gâdea”, spunea vedeta în emisiunea Sinteza zilei, mai arată sursa citată.