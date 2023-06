Ce relație există, de fapt, între Raluka și Connect-R. Artista a rupt tăcerea

Raluka și Connect-R au scos de-a lungul timpului mai multe piese împreună, iar majoritatea au devenit adevărate hituri, așa cum s-a întâmplat și cu ultima. E clar că între ei există o chimie, iar artista a dezvăluit care este, de fapt, relația lor.

Raluka a vorbit despre relația cu Connect-R

De-a lungul timpului, Raluka și Connect-R au lansat mai multe piese împreună, toate foarte iubite de public. Cea mai recentă colaborare a lor, Lasă-mă să te…, a ajuns rapid preferata publicului, dar și a colegilor de breaslă,

În plan muzical, cei doi au o chimie greu de trecut cu vederea, ceea ce i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva între ei există mai mult decât o prietenie. Astfel că, într-un interviu acordat recent, Raluka a spus cum stau, de fapt, lucrurile.

Artista a dezvăluit că nu s-a putut uita niciodată la Connect-R decât ca la un mentor și un bun prieten. Relația lor se bazează mai ales pe respect, astfel că nu și-ar permite să o piardă. În plus

„Connect-R este omul la care m-am uitat de când am început această carieră. M-am uitat întodeauna de jos în sus la el. Și am să fac asta probabil toată viața. Am fost întodeauna foarte conectați din punct de vedere musical. Și cred că s-a văzut asta de fiecare dată când am făcut piese împreună au fost un real succes.

Am stat și m-am gândit la un moment dat: toate piesele pe care mi le-a scris el au fost hituri. Deci există o energie muzicală și artistică între noi superbă. Dar nu s-a întâmplat niciodată nimic mai mult pentru că ne-am respectat foarte tare și cred că asta a fost pe primul loc între noi”, a spus Raluka pentru

S-a iubit cu alt bărbat celebru

Totuși, dacă între ea și Connect-R nu se poate pune problema de mai mult, asta nu înseamnă că nu și-a încercat norocul cu un alt bărbat din showbiz. Totuși, relația respectivă nu a fost una de viitor.

„Dar asta nu a fost valabil pentru toți cei cu care am interacționat. Fiindcă mi-am respectat și iubiții foarte tare! Dar n-am lucrat cu ei! Am avut și o tentative cu cineva din showbiz. Dar nu a funcționat. Așa că eu am nevoie de cineva din afară!”, a declarat Raluka.

În plus, nu doar că are nevoie de cineva care să nu fie în lumina reflectoarelor, dar și de un bărbat mai în vârstă. Artista susține că nu se potrivește deloc cu cei mai tineri. „Mie îmi trebuie mult mai în vârstă.

Întotdeauna am tins către cei care mai în vârstă cu mult decât mine. Reușim să ne înțelegem altfel, cumva ei reușesc să mă înțeleagă pe mine mai bine. Nu e ușor cu mine, credeți-mă. 20 de ani e cea mai mare diferență (n.r de ani) și funcționează în continuare”, a încheiat Raluka.