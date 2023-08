Ce dramă are Rodica Popescu Bitănescu în spatele râsului molipsitor: ”Fotografiile îmi fac foarte rău”

Rodica Popescu Bitănescu este una dintre marile actrițe ale României, iar cei mai mulți fani o recunosc după râsul inconfundabil. Însă, pe cât de molipsitor, pe atât de multă dramă ascunde. Artista are un trecu de care cu greu își aduce aminte.

Trecutul dureros al Rodicăi Popescu Bitănescu. Ce ascunde râsul său molipsitor

Rodica Popescu Bitănescu, ajunsă la onorabila vârstă de 85 de ani, , precum cel de-Al Doilea Război Mondial sau regimul comunist. Toată familia ei a avut de suferit din cauza acestor timpuri negre, situație care a marcat-o profund.

Actrița a mărturisit în cadrul unui interviu că nu se poate uita peste fotografii din copilărie sau ale părinților ei, fiindcă au fost făcute în perioade triste. Fiecare imagine o supără, astfel că preferă să savureze fiecare clipă din prezent.

”Sunt o persoană care trăieşte în prezent, nu mă uit la ce am făcut în trecut. De aceea eu nici nu am fotografii. Eu am rupt tot. Nu mă interesează teancurile de fotografii. Eu am amintirile în cap. Apoi, mie fotografiile îmi fac foarte rău, nu suport trecutul, îmi face foarte rău.

Pentru că am nişte amintiri pe care nu le suport, am un trecut dureros, familia mea a trecut prin multe necazuri, pentru că s-au schimbat multe regimuri. Nu vreau să-mi aduc aminte, mă întristează”, a declarat actrița pentru

Tatăl actriței, arestat de comuniști și supus la chinuri groaznice

Unul dintre cele mai grele episoade din tinerețea Rodicăi Popescu Bitănescu a fost când tatăl său a fost arestat de comuniști. Motivul, era țărănist. În închisoarea de la Pitești, bărbatul a fost supus unor chinuri groaznice de către torționari.

La câțiva ani de la ieșirea din penitenciar, tatăl îndrăgitei actrițe a decedat. La doar 57 de ani pleca din această lume chinuit de soartă. Rodica Popescu Bitănescu rememorează că bărbatul a refuzat să le dezvăluie ei și mamei sale ororile cu care s-a confruntat în detenție.

Rodica Popescu Bitănescu a prins-o și Ana Pauker, considerată ”doamna de fier” a regimului comunist. Din cauza regulilor impuse de aceasta, actrița a dezvăluit și că a stat tot timpul cu teama că va fi deportată sau dusă într-un lagăr la ruși.

”Eu când am făcut facultatea, tata a fost ca prostul în puşcărie la Piteşti, printre amărâţii ăia a fost şi tata, iar acum derbedeii fac mişto. Aţi murit ca proştii, vă spun eu, nu merită. Tata a murit după câţiva ani de la ieşirea din puşcărie, la 57 de ani.

Tata a suferit enorm, el era un om foarte fin, foarte bun, blând şi muncitor. Lumea trebuie să ştie şi adevărul ăsta, Ana Pauker a fost mâna dreaptă a lui Gheorghe Gheorghiu Dej şi a adus tare de tot comunismul în România. (…).

Eu am rămas speriată, eu am crescut cu teama că mă va lua la Canalul Dunăre Marea Neagră sau că mă deportează în Bărăgan sau că ne trimite în lagăr la ruşi, pentru că asta ştiam eu”, a mai spus actrița.

Cu cine este căsătorită Rodica Popescu Bitănescu

Rodica Popescu Bitănescu s-a născut pe 8 august 1938, în comuna Răsuceni, județul Giurgiu. Este căsătorită cu Mircea Bitănescu, de profesie jurist. Cei doi nu au copii împreună, dar

”Nicio clipă nu regret! Sunt destul de puternică și de conștientă că în clipa în care m-am hotărât să fac un lucru, nu mă mai uit înapoi și nu încep să mă vait (…) Eu am vrut să fac 11 copii, la un moment dat, după ce urmărisem un film rusesc (…).

Iubesc enorm copiii (…) dar mi-am întors gândul din niște motive foarte serioase… mi-am schimbat gândul și n-am mai făcut niciunul, și trăiesc foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu!” a spus actrița, într-un interviu pentru emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.