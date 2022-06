Ce face Elena Chiriac cu banii câștigați la Survivor România: “Investesc în educația mea”. Exclusiv

cu familia la masă imediat ce s-a întors acasă din Republica Dominicană. Într-un interviu pentru FANATIK susține că a avut momente în care s-a simțit ca un copil de grădiniță și că are nevoie de timp să scape de traumele acumulate la Survivor.

Elena Chiriac își cumpără mobilă și mașină cu banii de la Survivor

Elena Chiriac vrea să mobileze apartamentul în care locuiește, să își cumpere o mașină și să investească în tot ce înseamnă educația ei. În Anglia a plecat în anul 2018, pentru un trai mai bun. A terminat Colegiul de Actorie la Londra, iar în prezent studiază la Universitatea de Business, studiez business și management.

ADVERTISEMENT

Care este primul lucru pe care l-ai făcut când te-ai întors din Republica Dominicană?

– Primul lucru pe care l-am făcut când m-am întors acasă a fost să ies la o masă cu oamenii cărora le-am dus lipsa cel mai tare: mama, tata, fratele meu și prietena mea cea mai bună. Am avut cu toții o cină în care le-am povestit cum a fost acolo și le-am explicat faptul că sunt bine. Am încercat să îi liniștesc și să le dau de înțeles, că nu sunt atât de rău pe cât se așteptau ei să fiu.

”Mă simțeam ca un copil abandonat la grădiniță”

De cine/de ce ți-a fost dor?

– Mi-a fost foarte dor de familia mea. În prima lună, mă simțeam ca un copil abandonat la grădiniță. Mă gândeam numai la mama, tata și la cât de greu îmi este fără ei. Simțeam că vreau să vorbesc cu ei la fiecare pas pe care îl făceam, am realizat cât de dependentă sunt de ei, cât de mult înseamnă comunicarea cu părinții mei în viața mea și le-am simțit lipsa în fiecare zi, în fiecare moment.

ADVERTISEMENT

De dimineață până seara mă gândeam la familia mea. La un moment dat, m-am obișnuit cu asta și am devenit tot mai puternică la capitolul familie, nu mai eram la fel de sensibilă cum eram la început, dar îmi înghițeam plânsul de fiecare dată când mă gândeam mai intens la ei.

”Am nevoie de puțin timp să îmi revin de la toate traumele pe care le-am acumulat”

Te-ai mai înscrie în concurs?

– În momentul acesta, am nevoie de o pauză în care să am puțin timp cu mine. Sunt destul de confuză în ceea ce privește realitatea pentru că sunt multe lucruri pe care le-am ratat, familia mea are multe lucruri să îmi povestească și este nevoie de timp pentru asta, iar eu am nevoie de puțin timp să îmi revin de la toate traumele pe care le-am acumulat la Survivor. În schimb, dacă am fost suficient de nebună să merg o dată la Survivor, e posibil să fiu suficient de nebună să merg și a doua oară.

ADVERTISEMENT

Ai rezistat foarte mult în competiție… Dar greu, nu-i așa?

– A fost cea mai grea experiență pe care am trăit-o în toată viața mea și probabil că orice voi trăi în viitor nu va fi la fel de greu ca Survivor. Știu că experiența asta mă va face ca orice greutate voi întâmpina în viața asta să mi se pară ușoară. Am fost la Survivor și am supraviețuit.

Elena Chiriac nu are un iubit

Familia ta ce a spus? Ai un iubit acum?

– Familia mea a fost foarte îngrijorată pentru mine. Cel mai mult i-a îngrijorat faptul că în mare parte au văzut doar răul pe care eu îl trăim la Survivor, deși noi acolo trăiam și foarte multe momente frumoase, râdeam mult, zâmbeam mult, dar nu s-a văzut totul. În schimb, mă bucur că am putut să îi liniștesc când am ajuns acasă, pe când iubit nu am mai avut de mult timp.

ADVERTISEMENT

Nu am mai fost într-o relație de… nici nu-mi aduc aminte când! Iar când am fost, a durat puțin. Am fost imediat după Ferma, a fost o relație publică la momentul acela, ne-am despărțit destul de rapid, iar după aceea nu am mai avut nicio relație.

ADVERTISEMENT

Ce intenționezi să faci cu banii câștigați?

– Vreau să mobilez apartamentul în care locuiesc, să îmi cumpăr o mașină și să investesc în tot ce înseamnă educația mea, dezvoltare personală pentru că am 20 de ani, o viață înainte și multe de învățat, iar pentru asta banii sunt necesari de cele mai multe ori. Educația nu este gratis în Anglia.

”Mama e o femeie puternică”

Locuiești cu mama în Londra. Când ați părăsit România și de ce?

– Am părăsit România în 2018. Mama a plecat cu câteva luni înainte pentru a-mi oferi un trai mai ușor în momentul în care ajung și eu. Am plecat pentru că ne doream o viață mai bună, pentru că România nu îmi oferea ceea ce îmi doream de la viață.

Îmi doream foarte mult să fac actorie și simțeam că vreau să fac asta la cel mai înalt nivel, ceea ce am și făcut. Mama mea este o femeie puternică și a dus foarte greu această mutare pentru că am fost singure când am plecat, ne-am luptat cu multe greutăți și multe prejudecăți, dar într-un final am reușit.

Acum trăim o viață superbă cu pisicuța mea la Londra, o viață pe care nici măcar nu aș fi putut să mi-o imaginez când am plecat, mi se părea departe. Am reușit amândouă să facem tot ce ne-am propus și suntem fericite că ne-am asumat riscul acesta.

Cum te înțelegi cu fratele tău mai mare? El cu ce se ocupă?

– Este cel mai bun prieten în prezent. Toată copilăria ne-am certat, bătut, luptat unul cu celălalt pentru că eram copii și de cele mai multe ori asta fac frații. În schimb, acum este omul pe care știu că pot să mă bazez în absolut orice secundă, este omul în care am cea mai mare încredere. El s-a ocupat de paginile mele de social media cât am fost plecată, iar pe lângă asta el se ocupă cu graphic design, web design și animații.

În pandemie și-a văzut rar tatăl și fratele

Cât de des te vezi cu el și cu tatăl tău?

– Locuim la Londra. În mod normal, aș veni în România foarte des, dar dată fiind pandemia prin care am trecut, în ultimul timp mi-a fost mai greu să ajung în România și ne-am văzut mai rar cu tata și cu fratele meu.

Dacă sunt acasă în România, mă văd cu ei cel puțin o dată la două zile la un mic dejun, o cină, facem o activitate împreună, mergem să ne vizităm bunica la Curtea de Argeș, mereu găsim ceva care să ne unească pe mine și fratele meu.

Cu tata mă duc de fiecare dată la sală, avem activități sportive, facem trasee pe munte, găsim lucruri care să ne facă să ne simțim bine, să ne bucurăm împreună și să ne povestim lucrurile pe care le trăim separat acum.

Studiezi business și management. Ce mai ai în plan? Zi-ne puțin despre studiile tale.

– Am terminat Colegiul de Actorie la Londra. În prezent, sunt la facultate, la Universitatea de Business, studiez business și management, iar în paralel cu asta fac actorie de plăcere. A ajuns să fie un hobby, m-am perfecționat în domeniul acesta, am făcut studiile care credeam eu că sunt necesare ca să pot practica, iar în viitorul apropiat sper să pot avea proiecte în domeniul acesta.

Elena Chiriac a pierdut finala Survivor în fața lui Alex Delea

Fosta Faimoasă dar s-a bucurat că Alex Delea a ieșit pe locul întâi și îl consideră cel mai potrivit om care a putut câștiga finala.

“Domnul Dan, mă gândesc că viața îmi pregătește altceva. Mi-am dorit atât de mult să câștig și se pare că e încă un locul doi pentru mine.

Dar vă spun din toată inima că, dintre toți oamenii pe care i-am cunoscut aici, a câștigat cel mai potrivit om. Vă spun din tot sufletul meu!”, a spus Elena Chiriac în lacrimi, după ce Alex Delea a câștigat cel de-al treilea sezon Survivor.