Ce face Horia Vârlan de când a rămas fără emisiune. „S-a terminat cu televiziunea”

Ce face Horia Vârlan de când a rămas fără emisiune la Prima TV. Fosta gazdă de televiziune a mărturisit că a plecat pentru că nu i-a mai convenit.

Horia Vârlan a mărturisit că . Acesta a povestit că nu a mai lucrat cu Prima TV pentru că nu i-au mai convenit condițiile de muncă.

„Combinația și anturajul” au fost de vină pentru faptul că Horia Vârlan a rămas fără emisiune. Bucătarul a spus că nu mai este pe gustul producătorilor de TV și probabil se caută alt tip de specialiști în domeniu.

Horia Vârlan a mărturisit că tot mai mulți telespectatorii îi spun că le este dor să-l privească la televizor, dar nu are ce să facă dacă nu îl caută nimeni.

“S-a terminat cu televiziunea, n-am mai făcut nimic cu Prima TV pentru că nu mi-a mai convenit combinația și anturajul. În rest nu m-a mai solicitat nimeni, probabil vor alt gen de specialiști.

Mi-au zis foarte mulți telespectatori, foarte des, dar bag seama că nu mai sunt pe gustul producătorilor de emisiuni. Probabil că se caută altceva”, a spus bucătarul pentru .

Din ce mai face bani acum Horia Vârlan, după ce a renunțat la televiziune

Horia Vârlan are alte proiecte de când nu mai are emisiune la Prima TV. El este profesor de gătit de aproape un an la liceul tehnologic Cezar Nicolau din comuna Brănești, județul Ilfov.

Horia Vârlan mai face banii și din propria lui firmă de catering, pe care o deține de 20 de ani Acesta a spus că face și are contracte cu câteva firme pe care le servește zilnic.

„Începând din toamna anului trecut am început să predau la liceul tehnologic Cezar Nicolau din comună Brănești, unde locuiesc.

Predau partea asta de gastronomie, de bucătărie. Mai am firma mea de consultanță, de catering, pe care o am de 20 de ani, vând mâncare”, a mai spus acesta pentru sursa citată.