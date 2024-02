Ce face și cum mai arată vedeta anilor 2000! Blonda din Blaxy Girls e schimbată total

Vă aduceți aminte de trupa ”Blaxy Girls”? Fetele au fascinat în anii 2000 cu piesele lor, iar Rucsandra Iliescu, Diana Ganea, Cristina Marinescu, Ana-Maria Nanu și Gela Marinescu erau adevărate vedete. Una dintre ele este cu greu de recunoscut în prezent.

Blonda din Blaxy Girls este schimbată radical

Cristina Marinescu, care s-a remarcat prin a cânta la chitară, în celebra trupă înființată în 2007 de către Costi Ioniță, De asemenea, este destul de discretă cu viața. Cu ce se ocupă acum?

Cristina Marinescu a fost o bună perioadă roșcată pe când făcea parte din ”Blaxy Girls”. Într-o zi, a adoptat un look mai rebel. Pe lângă faptul că a renuțat la părul lung, și-a modificat și culoarea, în blond. Era una dintre cele mai râvnite fete din trupă, de către băieți.

Interpreta nu a renunțat la blondul care a scos-o și mai mult în evidență. În prezent, are 31 de ani, iar pe contul de facebook are câteva fotografii cu ea în ipostaze incendiare. De asemenea, și-a transformat blondul într-unul intens și pare că a trecut și pragul cabinetului medicului estetician.

Nu putem trece cu vederea și faptul că și-a păstrat o siluetă impecabilă, semn că este atentă la alimentație și petrece multe ore la sală. De altfel, nu postează des pe rețelele de socializare și denotă că este mai degrabă axată mai mult pe viața reală.

De când trupa Blaxy Girls s-a desființat, în anul 2014, Cristina Marinescu nu a mai apărut în lumina reflectoarelor foarte des, iar treptat s-a retras într-un con de umbră. Drept urmare, nu se cunosc detalii despre profesia pe care o are în prezent sau dacă mai continuă cu muzica.

Nici pe conturile sale de socializare, și Instagram, Cristina Marinescu nu spune ce mai face în momentul de față. Totuși, în spațiul public circulă zvonuri potrivit cărora artista ar fi fost prezentatoarea unui cazino online și că a abandonat domeniul care a consacrat-o, muzica.

Din ce motiv s-a destrămat trupa ”Blaxy Girls”

”Blaxy Girls” au făcut furori în industrie între 2007 și 2014. În anul în care fetele și-au întristat toți fanii, dar mai ales pe adolescenți. Aceștia erau cei mari admiratori ai lor.

Motivul invocat de fete pentru destrămarea trupei a fost acela că nu au mai reușit să lanseze melodii de succes. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale lor sunt: ”Dear Mama”, ”If You Feel My Love”, ”Save The World” sau ”Mă mut la mare”.