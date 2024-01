Ce făcea Prințesa Diana de dragul copiilor săi. Prințul William nu a fost deloc încântat: „A început să se împotrivească”

Prințesa Diana își iubea nespus copiii și avea un obicei adorabil când vine vorba de aceștia. Totuși, Harry și William, copii la vremea aceea, nu erau deloc încântați de această tradiție.

Ce obicei avea Prințesa Diana. Făcea asta de dragul copiilor

Prințesa Diana își iubea copiii la nebunie, lucru pe care îl demonstra prin fiecare gest pe care îl făcea față de ei. Dar asta nu înseamnă că modul său de a-și arăta afecțiunea era și pe placul acestora.

De fapt care nu era deloc pe placul viitorului rege al Marii Britanii. În autobiografia „Rezerva” Harry a vorbit despre obiceiul pe care mama lui îl avea și care nu a fost deloc agreat de fratele său.

Mai exact, prințesa obișnuia să-i îmbrace pe cei doi frați în ținute similare, asortate cu cele pe care chiar ea le îmbrăca. Prințul William și Harry le considerau hilare, totuși. Așa că nu a durat mult până când moștenitorul tronului s-a opus pentru că nu suporta ca „cineva se gândea să ne ia pe amândoi la pachet”.

De asemenea, în documentarul „Diana, Our Mother: Her Life and Legacy”, care a fost lansat în anul 2017, frații regali au vorbit despre copilăria lor și despre obiceiul pe care Prințesa Diana îl avea.

„Chiar cred că ea se amuza copios”

Harry a menționat că este convins că mama sa se amuza copios atunci când îl vedea pe el și fratele său îmbrăcat în acele ținute formate din pantaloni scurți și încălțăminte cu cataramă.

„Chiar cred că ea se amuza copios atunci când ne îmbrăca pe mine și pe William în cele mai ciudate haine posibile – care evident că se asemănau mult, dacă nu chiar erau identice”, a declarat Prințul Harry la un moment dat.

Aveam tot felul de pantaloni scurți ciudați și niște încălțări cu cataramă. Când mă uit la astfel de fotografii cu noi doi, nu pot să nu mă întreb cum de ne făcea una ca asta nouă.

Și bineînțeles că am ajuns la vârsta la care William a început să se împotrivească și să întrebe de ce trebuia să se îmbrace la fel ca fratele lui mai mic. Atunci am început să protestez și eu și să spun: ‘Stați puțin! Dacă tu te îmbraci altfel, n-o să rămân eu singur îmbrăcat așa. E ridicol!’”, a povestit Harry despre modul în care îi îmbrăca Prințesa Diana, conform

De asemenea, nu a fost prima dată când Prințul William nu a vrut să fie asociat cu fratele său. Atunci când au ajuns amândoi la școală, la Eton, Prințul de Wales , să se comporte ca și cum nu l-ar cunoaște.

„Timp de doi ani, el avea viața lui acolo, nu-l deranja niciun frate mai mic cu întrebări, nu intra nimeni în cercul lui social. Și, drept urmare, nu era dispus să renunțe la asta când am ajuns și eu pe-acolo”, a afirmat fiul cel mic al Prințesei Diana.