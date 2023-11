„Ce faci, mă dai afară?” Discuție bărbătească Burleanu – Stoichiță după finalul preliminariilor

În urma aceste performanțe, Răzvan Burleanu și-a consolidat poziția de președinte al Federației Românie de Fotbal. Accederea la turneul final reprezintă o confirmare a strategiei conducerii FRF.

Burleanu și Stoichiță, o echipă de nota 10

“Mereu am zis că Burleanu a avut dreptate, altfel nu mă duceam acolo. Multă lume m-a întrebat ce fac acolo. Ce să caut? M-am urcat într-o barcă în care eu consider că pot sa traversez oceanul și cu asta am terminat discuția.

Și dacă e să plece eu nu o să mă agăț de post. Dacă pleacă Burleanu plec și eu, sigur că da. Și aseară i-am zis: ‘Ce faci, mă dai afară? Mi-ai trasat un obiectiv să ne calificăm cu U17, să ne calificăm cu naționala mare și să trecem pe primul loc cu Daniel la U21’.

Nu am reușit din cauza unui arbitru, zic eu, rău intenționat aseară. Burleanu mi-a zis că obiectivele sunt îndeplinite. Dar plec dacă pleacă Burleanu, am mai spus asta, nu se pune problema. Nu am spus-o gând e bine, am spus-o când era rău”, a declarat Mihai Stoichiță.

România a câștigat dubla cu Israel și Elveția

Elevii lui Iordănescu au reușit să câștige duelul cu 2-1 la capătul unui meci de o încărcătură fantastică. Israel a deschis repede scorul, dar s-a văzut egalată de către Pușcaș peste doar câteva minute. Hagi a făcut 2-1 în urma unui șut din interiorul careului.

România a rămas concentrată și a intrat hotărâtă pe teren în duelul cu Elveția în vederea securizării primului loc în clasament. În fața a peste 50.000 de fani, tricolorii au reușit deschiderea scorului prin Denis Alibec, în minutul 50.

Elvețienii au atacat apoi cu determinare, dar au dat peste un Horațiu Moldovan inspirat. Portarul Rapidului a avut intervenții fantastice care au menținut România în avantaj. Cu o apărare solidă și un joc colectiv eficient, tricolorii au rezistat presiunii și au încheiat meciul cu un scor de 1-0.

Această victorie marchează o performanță remarcabilă pentru echipa națională a României, care a terminat preliminariile fără nicio înfrângere pentru a patra oară în istorie. Doar Franța, Anglia, Portugalia, Ungaria și Belgia au reușit să obțină această performanță în această campanie preliminară.

Burleanu il sustine pe Stoichita