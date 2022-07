Ce gest a făcut Regina Elisabeta a II-a când l-a cunoscut pe Nicolae Ceaușescu: „A fost prea mult pentru ea”

Au ieșit la iveală detalii surprinzătoare despre momentul în care Regina Elisabeta a II-a l-a cunoscut pe Nicolae Ceaușescu. Iată ce gest uluitor a făcut suverana.

Gestul unic făcut de Regina Elisabeta a II-a când l-a cunoscut pe Ceaușescu

Regina Elisabeta a II-a a făcut un gest surprinzător în timpul vizitei făcute de la Palatul Buckingham a fost prima și singura dată când suverana Marii Britanii a făcut acest lucru și totul a fost din cauza celor doi oaspeți ai săi.

Ce s-a întâmplat, mai precis, a fost dezvăluit abia acum după apariția documentarului „Inside the Crown: Secrets of the Royals”, când jurnalistul Robert Hardman și lordul David Owen, fost ministru de externe, au explicat ce a făcut regina.

Pentru că nu își plăcea oaspeții deloc, a decis să se ascundă atunci când a văzut că cuplul format din Elena și Nicolae Ceaușescu a ieșit la o plimbare prin grădinile Palatului.

Deoarece nu voia să vorbească cu ei, Regina Elisabeta a II-a s-a ascuns într-un tufiș.

„Ea i-a povestit unui oaspete, care la rândul lui mi-a povestit mie, despre momentul când era în vizită și a ieșit la plimbare cu câinii în grădinile Palatului.

Așa că, pentru prima și singura oară în viața ei, regina s-a ascuns într-un tufiș din grădina palatului pentru a-i evita pe oaspeții săi”, a povestit Robert Hardman în documentar.

Regina Elisabeta a II-a nu l-a plăcut deloc pe Ceaușescu

De altfel, ulterior, regina a lăsat să se înțeleagă foarte clar că Nicolae Ceaușescu nu a fost deloc pe placul ei și, conform fostului ministru de externe, dictatorul român a fost „prea mult pentru ea”.

„Regina s-a întâlnit cu diferiți oameni, dar Ceaușescu a fost prea mult pentru ea. A transmis cât se toate de clar că nu i-a plăcut acea vizită”, a spus fostul ministru de externe, David Owen.