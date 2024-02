Radu Drăgușin joacă șah, iar agentul internaționalului român mărturisește că nu este ușor de înfrânt nici pe tabla de joc. Florin Manea a vorbit despre hobby-urile jucătorului de la Tottenham, dar și mâncarea preferată într-o ediție specială a FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct de la ora 10:30 în fiecare zi de luni, marți și vineri doar pe site-ul .

Ce hobby-uri are Radu Drăgușin? „Mă bate de mă sparge! Am început să fur calul”

Deși și-a propus să stea își face timp și pentru o partidă de șah. Florin Manea a povestit și un episod amuzant cu internaționalul român, dar a dezvăluit și ce își propune să facă la FANATIK SUPERLIGA după ce îl .

Florin Manea își propune să ajungă la Real Madrid cu Radu Drăgușin de la Tottenham, iar agentul deja și-a făcut planuri. Acesta vrea să se îmbrace într-un costum de astronaut după ce internaționalul român va deveni „galactic”.

„Joacă șah, mă rupe la șah. Nu pot să joc cu el șah, m-a bătut și am renunțat. Joc table, la table îl mai mierlesc, dar la șah mă sparge, mă distruge. Mă bate, am spart alea, am început să fur calul. «Domne aveai cal / Nu aveai niciun cal», dar eu le furam, nu aveam nicio șansă.

Mănâncă friptură, mai mâncă și de astea (n.r. sarmale), dar rar. Paste, este crescut în Italia. Pun costumul de extraterestru, mă duc la Florentino semnez și vin cu costumul la tine în emisiune, îmi aduci un translator din spaniolă în română și spun «Yo soy galatico, solo hablo espaniol» și mă las după aia.

Vreau să apar pe toate site-urile din lume, îți dai seamă că dacă apar la tine ne preiau toți. Aveam două avione pe pistă, unul la Munchen și unul la Londra. El mental stă excepțional, e rasă și ai punctat perfect. El mental domină pe toată lumea. M-a impresionat cum a vorbit Gilardino de el”, a spus Florin Manea.

Florin Manea: „Am rămas singur în sufragerie, am băut singur”

Radu Drăgușin este crescut la Juventus Torino, iar stoperul are un program foarte bine pus la punct și în afara terenului. Acesta este disciplinat și din punct de vedere al regimului alimentar și are foarte mare grijă și ce bea.

Florin Manea a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Radu Drăgușin nu consumă alcool, ci bea doar apă plată. Acesta a povestit un episod cu titularul României după ce a făcut o partidă de excepție împotriva celor de la Napoli.

„Acum am băut prima șampanie, de abia acum mi-am revenit. El s-a dus acasă (n.r. după ce a semnat). Pai el a jucat cu Napoli, a fost cel mai bun și zic: «Hai mă bem ceva? O bere / Eu beau o apă ». La un moment dat am rămas singur în sufragerie, când mă uit s-a culcat, am băut singur. Cred că a băut o singură dată la ziua mea un pahar de gin, în rest apă plată”, a declarat impresarul.

