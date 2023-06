Ce îi lipsește lui Sebastian Dobrincu deși are milioane de euro în buzunar: „Nu e pe cât mi-aș dori”

Sebastian Dobrincu alege cartea modestiei atunci când i se pune în față sintagma sub care a devenit cunoscut, și anume „geniul din Silicon Valley”.

Cu toate că a făcut zeci de milioane de dolari și euro din IT, în special după ce a lansat Storyheap, o platformă de management pentru social media, există ceva ce îi lipsește iubitului cântăreței Ioana Ignat.

Sebi Dobrincu susține că are câteva proiecte la sertar, unele care n-au văzut încă lumina zilei. Este vorba despre câteva melodii pe care încă nu le-a lansat… căci n-a avut timp.

spune că e prea ocupat cu . Și-ar dori să se ocupe mai mult de muzică, una din marile sale pasiuni. Dobrincu a vorbit, în exclusivitate pentru FANATIK, și despre scurta sa ședere la Survivor, de unde a plecat din cauza unei probleme medicale.

Băiatul în vârstă de 24 de ani nu ar mai repeta experiența din Dominicană, căci acesta consideră că o astfel de aventură merită trăită o dată și bine, iar ceea ce a avut de învățat din asta a fost bifat deja.

Dobrincu s-a recuperat complet după accidentarea suferită la Survivor România: „M-am întors chiar și la sport”

Sebastian Dobrincu ne-a spus cum se simte după intervenția pe care a avut-o la picior, în urma accidentării de la Survivor România. Vedeta este într-o formă de zile mari, ba chiar s-a reapucat de sport.

„Mă simt mult mai bine acum (n.r.: după operație pe care a suferit-o la picior). Mi-am ocupat timpul cu muncă, să uit de orice alt subiect, orice alt nenoroc. M-am întors la viața de zi cu zi, la muncă, la activități, chiar și la sport!”, a declarat Sebastian Dobrincu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cât despre repetarea experienței de la Survivor, Sebi a spus că i-a ajuns participarea o singură dată. A văzut ce era de văzut și a învățat destule din asta. „Cred că Survivor și-a făcut treaba în viața mea. Nu văd rostul de a reîncălzi ciorba dacă am luat deja lecțiile, și valorile, și beneficiile experienței”, a adăugat Dobrincu.

Întrebat de FANATIK dacă i s-a urcat vreodată succesul la cap, dacă de când a început să facă milioane de euro vede lumea diferit, Sebastian Dobrincu a mărturisit că niciodată nu s-a considerat superior față de ceilalți oameni. Mai mult, a spus că nu se vede ca pe un sac de bani, așa cum unii l-ar putea considera.

„Eu nu mă gândesc la mine ca la un sac de bani”

„Nu mă văd drept milionarul din Silicon Valley. Eu sunt Sebastian Dobrincu, același om, care muncește de mic, de la 7-8 ani. Dacă am făcut niște milioane de euro sau de dolari, i-am făcut prin anii investiți în muncă. Puteam să investesc banii câștigați în a mă distra. Aici e vorba aici de alegeri în viață. Am ales să muncesc în loc să fac alte lucruri și am cules niște roade.

Nu știu dacă îmi afectează treaba asta. Am început să fac treabă de tânăr, și chestia asta m-a și responsabilizat. Oamenii de lângă mine sunt în măsură să zică dacă m-au schimbat banii. Eu nu mă gândesc la mine ca la un sac de bani, așa cum probabil oamenii care m-ar descrie așa ar zice-o.

Cea mai bine investiție este în tine. Eu cred că asta a fost cea mai bună investiție pe care am putut-o face, în mine. Cel mai important e să investești în a-ți expanda cunoștințele, în a încerca lucruri noi, în a descoperi pasiuni noi. La intersecția pasiunilor ăstora poți să găsești și excelență în viață”, ne-a zis Sebastian Dobrincu.

Sebastian Dobrincu, despre ce îi lipsește cel mai mult acum: „Nu e pe cât, poate, mi-aș dori”

Sebi a spus că unul din secretele succesului său financiar a fost să nu bage de seamă gura lumii. Niciodată nu s-a concentrat pe ce au zis alții despre el, ori pe deciziile pe care alții le-ar fi luat în locul său.

„În principal, încerc să îmi văd de parcursul meu în viață, nu sunt atent la deciziile altora, la vorbele altora. Ești și mai împăcat când nu-ți bați capul cu ce zic oamenii despre tine”, a adăugat Dobrincu.

La capitolul mici regrete sau lipsuri, timpul de a face mai multă muzică este pe locul întâi. Sebastian ne-a mai zis că sunt momente în care ar vrea să se relaxeze mai mult, dar e conștient că nu e vârsta la care să piardă timpul, așa că profită de energia pe care o are și de trenul său.

„Am foarte multă muzică pregătită, nu prea am timp să o scot, dar e nevoie de mine, momentan, la munca pe care o fac în afaceri. Nu am timp să scot muzică mai mult. Nu e (n.r.: timp) pe cât, poate, mi-aș dori. Dar toate se fac pas cu pas în viață.

Aș cam vrea să mă relaxez… Dar apoi mă gândesc că nu e nici momentul, nici vârsta. Așa că… Bat fierul cât e cald. Continui să muncesc zi de zi, așa cum îmi și place, de altfel”, a încheiat Sebastian Dobrincu.