Ce înseamnă escrocheria cu „V-au căzut niște monede pe jos”. Ce nu trebuie să faci în această situație

Ce reprezintă înșelăciunea cu „v-au căzut niște monede pe jos”. Care sunt lucrurile pe care trebuie să le eviți în acest caz. O femeie din Roma, Italia, a dezvăluit cum o persoană a încercat să îi fure lucrurile cu această metodă.

Această capcană este una simplă, dar extrem de eficientă, susțin specialiștii. Escrocii iau în vizor femeile singure și bătrânii, locul ideal fiind parcarea subterană. Ei le spun victimelor că și-au pierdut niște bani, în timp ce le bat în geam.

Scopul lor este să le distragă atenția de la bunurile materiale, mai ales dacă sunt deja în mașina personală. Pungașii sustrag în acest punct geanta care se află pe scaunul din față sau alte lucruri din autoturism.

Când victima se dă jos din mașină pentru a căuta pierdute apare, așadar, momentul oportun pentru a fura obiectele pe care au pus ochii. Din păcate, foarte multe persoane au căzut în această capcană.

Metoda de furt care te lasă fără bunuri

„Cred că am dejucat un jaf. O persoană m-a oprit în parcarea subterană când eram deja în mașină, pretinzând că mi-am scăpat niște bani. A arătat cu degetul spre solul de unde tocmai plecasem.

Nu am putut vedea nimic pe jos. Nu am coborât din mașină, ci m-am întors în aceeași parcare pentru a înțelege mai bine ce spunea tipul. Am deschis portiera mașinii și am văzut niște mărunțiș pe jos. Nu erau banii mei.

Știam că nu aveam mărunt. Am plecat cu mașina, iar tipul a continuat să zăbovească prin preajmă. Nu am nicio dovadă că ar fi așteptat o victimă care să coboare din mașină pentru a fura ceva din mașină sau chiar mașina în sine.

Cu toate acestea, vreau să împărtășesc”, a povestit o femeie din Roma care și-a dat seama de ce se întâmplă, conform . Mărturia acesteia a fost confirmată de mulți internauți care s-au aflat în aceeași situație neplăcută.