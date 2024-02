Ce l-a făcut pe Gică Hagi să răbufnească după U Cluj – Farul 1-0?! „Cine a băgat 10 milioane în baza sportivă? Sunt vreo 30 de milioane, 30 și ceva!”

Gică Hagi a avut o conferință de 30 de minute după . Întrebat despre jucătorii pe care i-a promovat și care au ajuns la loturile naționale, Gică Hagi a pornit un monolog și a dezvăluit ce sume a investit în fotbal.

Ce l-a făcut pe Gică Hagi să răbufnească după U Cluj – Farul 1-0?! „Cine a băgat 10 milioane în baza sportivă?

Farul a pierdut pe terenul celor de la U Cluj, scor 0-1. „Marinarii” pe care ar fi trebuit să-l primească în finalul partidei. La conferința de presă de la finalul meciului, Gică Hagi a avut un nou discurs-manifest.

ADVERTISEMENT

„Cum vă simțiți că ați contribuit la creșterea multora dintre cei care…”, a fost întrebarea reporterului care l-a pornit pe Gică Hagi. Ulterior, din cifra de afaceri în sport, a avut un monolog de 30 de minute.

„Nu multora, 20! 20! Nu multora, numără! 20 care sunt în circuit (n.r. – al naționalelor). Nu știu ce credeți voi, vă las să spuneți. Eu, ce am făcut, e mult rău. Mult de tot. Mult! Cine a băgat în copii? Cine a investit în copii? Spuneți-mi!

ADVERTISEMENT

Cine a produs cei mai mulți copii în ultimii 14 ani la loturile naționale? Cine a băgat 10 milioane în bază sportivă? 10 milioane în bază sportivă? Cine a ținut bugetul la Academia Hagi, 1 milion pe an? Că de-aia se cheamă Hagi.

„Sunt vreo 30 de milioane, 30 și ceva! Doar am băgat. Am scos când mi-a mers bine, dacă mi-a mers”

Un milion pe an, ori 14, încă 14 milioane. Cu cele 10. Dar nu-s 10, sunt 20, că avem și teren de fotbal privat, pe care se joacă cupe europene. Și ăla costă. Păi sunt vreo 30 de milioane, 30 și ceva.

ADVERTISEMENT

Că am văzut prin ziar că vorbiți cum toți pierd banii. Adică pierd banii că nu au luat bani de bani de la stat. Eu nu am luat niciunul. Doar am băgat, am băgat, și am mai scos când mi-a mers bine, dacă mi-a mers”, a declarat Gică Hagi, la conferința de presă.

Ulterior, Gică Hagi a vorbit despre proiectul pe care l-a ridicat la Constanța. Fostul Decar de Aur al naționalei României este mândru că a investit în dezvoltarea micuților fotbaliști. „Regele” susține că va continua să investească în acest proiect.

ADVERTISEMENT

„Tot ce am făcut eu în viață am băgat în copii și cred că am făcut bine”

Noi chiar am făcut treabă bună, chiar am investit în tineri. Am făcut singura bază sportivă după ’90 nou-nouță, modernă, la nivelul celor mai bune cluburi din Europa. Cele mai mari! O zic cei care vin de afară și văd.

Bani băgați de mine, ai mei! Tot ce am făcut eu în viață am băgat în copii și cred că am făcut bine. Măcar i-am ajutat pe unii cât am putut. Cât oi putea ajut, fac. Sunt fericit și mândru de ce am făcut până acum”, a concluzionat Gică Hagi.

Farul ocupă locul 5 în clasamentul din SuperLiga, cu 41 de puncte în 28 de meciuri. „Marinarii” le înfruntă pe CFR Cluj (acasă) și FC Botoșani (deplasare) în ultimele două meciuri ale sezonului regulat.