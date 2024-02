Ce l-a impresionat pe Darko Velkovski după transferul la Dinamo: ”Te simți fotbalist adevărat”

FANATIK a anunțat în exclusivitate că fundașul central are un , ceea ce îl face pe internaționalul din Macedonia de Nord să fie cel mai bine plătit jucător din tabăra ”câinilor.

Darko Velkovski, impresionat de numărul mare de fani după venirea la Dinamo

Darko Velkovski s-a impus imediat ca titular la Dinamo, iar înaintea întâlnirii cu FC Hermannstadt, din etapa a 28-a din SuperLiga, s-a arătat impresionat de calitatea fotbalului din România și de faptul că fanii vin în număr mare pe stadioane.

”În acest campionat, oricine poate învinge pe oricine. În alte campionate în care am jucat, e foarte greu să câștigi cu primele clasate dacă ești în subsolul clasamentului. Aici văd multe rezultate supriză.

Nu știi niciodată ce se întâmplă. Aici, cine face mai puține greșeli și cine e mai concentrat câștigă. Da, e o diferență între primele și restul, dar dacă joci bine și ai puțin noroc, poți câștiga.

Îmi place că e o medie bună de spectatori. Nu mă așteptam la asta. Sunt mereu mulți fani, iar asta e foarte bine. Te simți ca un fotbalist adevărat. Și îmi place și calitatea jucătorilor. Din ce văd, e un campionat bun”, a declarat Velkovski.

Așteptări mari pentru play-out

În conferința premergătoare jocului de pe teren propriu cu FC Hermannstadt, programat marți, 27 februarie, de la ora 18:30, nord-macedoneanul s-a arătat încrezător în faptul că Dinamo poate trece peste .

”Atmosfera e OK. Știam că va fi un meci greu la Cluj. Am jucat bine 30 de minute, dar apoi am lăsat multe spații și am făcut multe greșeli. CFR e o echipă bună și ne-a pedepsit. Acum ne concentrăm pe restul meciului. Credem că următoarea partidă e foarte importantă.

Îmi place când avem multe meciuri într-o perioadă scurtă și nu avem prea multe antrenamente. Te gândești doar la meciuri. E bine, mai ales când pierzi. Va fi greu din punct de vedere fizic, dar poate fi bine pentru noi.

Sunt 4-5 jucători noi la echipă și e nevoie de timp pentru a ne cunoaște. Dacă obținem puncte bune în aceste meciuri, va fi mai ușor în play-out, pentru că atunci ne vom cunoaște mai bine. Noi dăm tot ce putem în fiecare meci”, a spus Darko Velkovski.