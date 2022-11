Ce mănâncă Larisa Iordache pentru a se menține în formă. Fosta gimnastă și-a dezvăluit secretele: „Nu exagerez”

Cu toate că s-a retras din gimnastică, Larisa Iordache se poate lăuda cu o formă fizică de invidiat. Fosta campioană mondială și europeană a dezvăluit ce și cum mănâncă pentru a-și menține silueta.

Larisa Iordache, secretele frumuseții. Ce mănâncă pentru a se menține în formă

dar asta nu înseamnă că nu și-a păstrat anumite obiceiuri și grija pentru corpul său.

Multipla medaliată la Campionatele Mondiale și la Jocurile Olimpice a dezvăluit că a învățat ce și cât trebuie să mănânce pentru a se menține în formă.

Fosta gimnastă susține că nu se abține de la anumite alimente, ci consumă tot ce poftește. Secretul siluetei stă, însă, în mărimea porțiilor.

„Din punct de vedere al alimentației, corpul meu nu mai cere atât de multe alimente. Acum mi-am învățat corpul și știu ce trebuie să mănânc și când trebuie să mănânc.

Încerc să nu exagerez, înainte clar trebuia să am trei mese pe zi, să-mi iau vitaminele corespunzător, trebuia să-mi respect mesele, cu toate că uneori nu aveam timpul necesar, pentru că fiind în București, trebuia să ajung și acasă, să-mi gătesc singură, apoi să plec la antrenament”, a declarat Larisa Iordache, citată de

Acum, programul fostei sportive este mai ușor. Mănâncă doar atunci când îi este foame, însă alimentația sa nu s-a schimbat foarte mult față de momentele în care era în activitate.

„Când făceam gimnastică, făceam puțin abstracție la ciocolată, dulciuri, mâncam doar în cantități foarte, foarte micuțe, astfel încât să nu-mi ofere disconfort.

Acum mănânc normal, dar nu este foarte mare diferență între alimentația de atunci și cea din prezent”, a adăugat fosta gimnastă.

Ce spune Larisa Iordache despre revenirea în gimnastică: „Acum văd cât de bine e să fii relaxat”

Numeroasele medalii câștigate au avut și un preț pe care Larisa Iordache a fost nevoită să-l plătească. , iar antrenamentele multiple erau mai mult decât obositoare pentru ea.

Chiar daca o altă sportivă de top, Cătălina Ponor, a revenit în gimnastică după ce s-a retras, Larisa Iordache nu plănuiește să-i urmeze exemplul, cel puțin nu deocamdată.

Concurenta de la America Express a susținut că are nevoie de o perioadă în care să se relaxeze și să se bucure de micile plăceri ale vieții după ani întregi de muncă.

„Eu am zis că anul acesta să-l iau pentru mine. Adică să fiu sănătoasă, să mă relaxez… să am un an în viaţa mea fără stres.

Pentru că am realizat în anul acesta, de când m-am retras din activitate, că timp de 24 din 24 stăteam stresată şi nu vedeam nimic altceva.

Tot ce făceam în sala de antrenament îmi acapara cumva toată ziua. Aşa că acum văd cât de bine e să fii relaxat”, a afirmat Larisa Iordache.