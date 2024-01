Ce mărime poartă la haine Oana Roman, de fapt. Vedeta a fost sinceră: ”Vă arăt eticheta”

Ce mărime poartă la haine Oana Roman? Vedeta a decis să fie sinceră cu urmăritorii ei, având în vedere dezbaterile din ultima perioadă. Aceasta nu minte, iar imaginile vorbesc de la sine, subliniază ea.

Ce mărime poartă la haine Oana Roman, de fapt

Oana Roman este una dintre vedetele din România extrem de active în mediul online. Ea le povestește fanilor săi ceea ce se întâmplă în viața ei, iar uneori chiar cere și sfaturi.

Nu de puține ori însă, , vedeta a fost criticată. Unii urmăritori au spus că pozele postate de ea ar fi editate și mai mult de atât, că vedeta ar ascunde câteva lucruri.

Oana Roman însă a decis să fie deschisă și să pună stop zvonurilor. Vedeta a vorbit despre vestimentație și mai mult de atât, a dezvăluit public ce mărime poartă la haine. Mulți au continuat însă să o acuze.

Fiica Mioarei Roman spune că rochia pe care a purtat-o recent este mărimea S oversize. Iar acest lucru nu a fost crezut de o mare parte dintre femei. Totul până când Oana Roman a spus că va arăta și eticheta.

Vedeta, mai sinceră ca oricând

Totodată, vedeta s-a arătat revoltată de atitudinea internauților, față de un astfel de subiect. Ea a mai adăugat și că o mulțime de persoane i-au cerut socoteală în mesaje private pe această temă.

”S-au activat baragladinele că am spus că rochia de pe mine este S oversize și au început să-mi scrie că sunt mincinoasă și nu am cum să încap într-un S. Fiind oversize, se potrivește la un M-L, asta am și explicat.

Una mi-a zis să-i trimit eticheta, la propriu, mi-a zis să-mi fac o poză la eticheta rochiei că vreau să văd ce măsură e. Cam atât de departe s-a ajuns cu boala psihică în România, în online vreau să spun. Ca să înțelegeți, o să mă dezbrac și o să vă arăt eticheta ca să nu dormiți bine la noapte”, a spus Oana Roman la secțiunea de InstaStory.

Menționăm că nu de puține ori, vedeta s-a confruntat cu numeroase critici legate de imaginile pe care le postează. Iar cel mai recent conflict a fost chiar cel cu Vica Blochina.

Deși cele două au fost bune prietene la un moment dat, iată că acum, acest lucru nu mai contează.