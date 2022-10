Ce mesaj a postat Adrian Mutu pe rețelele de socializare. A impresionat pe toată lumea cu doar două cuvinte

Ce a postat fostul jucător de fotbal pe rețelele de socializare. A impresionat pe toată lumea cu doar două cuvinte care i-au fost adresate partenerei sale de viață, care îi face viața frumoasă de mai bine de 8 ani.

Postarea făcută de Adrian Mutu. Antrenorul de fotbal și frumoasa sa soție, motiv special de sărbătoare

Adrian Mutu și frumoasa Sandra Bachici și-au început povestea de dragoste în anul 2014. Între timp s-au căsătorit și au devenit părinții unui băiat pe nume Tiago, care le aduce numai bucurie și împlinire sufletească.

Cunoscutul antrenor de fotbal și bruneta aniversează 5 ani de când și-au unit destinele în fața lui Dumnezeu. Vedeta nu a uitat de acest moment important alături de și a transmis un mesaj simplu, dar de impact.

Mai mult decât atât, sportivul nu a uitat că pe 17 octombrie 2017 a fost creștinat și fiul său cel mic, rodul iubirii cu Sandra Bachici.

„Azi, 5 ani de la cununia religioasă și botezul lui Tiago. 8 ani împreună. Te iubesc”, a scris Adrian Mutu pe pagina de , mesajul fiind însoțit de o inimă.

Răspunsul soției vedetei nu a întârziat să apară. Modelul care fost desemnat Miss România pe când avea numai 15 ani a vorbit despre dragostea pe care i-o poartă tot printr-o postare simplă, dar foarte puternică.

Cum a început povestea de dragoste dintre Adrian Mutu și Sandra Bachici

„La început, o relație de la distanță, iar din iarna lui 2015, ceva mai serios. Stătea la Timișoara, am rugat-o să vină la București, să vorbim, să vedem ce iese. Inevitabilul s-a produs și ne-am îndrăgostit!

Am semnat, în iulie 2015, cu indienii de la Pune City, am plecat în cantonament, o lună de zile, în Antalya. Am întrebat-o pe Sandra dacă poate veni în Belek, dimineață aveam antrenament, după ora 20:00 ne puteam vedea.

Cred că era ora două noaptea când am luat o sticlă de șampanie și mi-am făcut curaj, deși la început nu aveam de gând, în lipsa unui inel. Știți cum e finalul de august, spre dimineață, la Belek, pe plajă?

A fost un moment magic, am întrebat-o dacă vrea să fie soția mea: mi-a răspuns că da, ne-am iubit”, a dezvăluit Adrian Mutu în cartea sa autobiografică, intitulată Revenirea din infern.