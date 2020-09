Ce mesaj a transmis Adelina Pestrițu imediat după ce a mers la vot. A vrut ca toți fanii ei să afle

Adelina Pestrițu s-a prezentat în acestă dimineață la vot. Ea a postat pe Instagram o fotografie a cărților de identitate care demonstrează că, atât vedeta, cât și soțul ei și-au făcut datoria încă din prima parte a zilei.

Adelina a revenit în mediul online după o pauza de două săptămâni cauzată de infectarea cu Covid-19. Deși foarte activă pe rețelele de socializare, vedeta a decis să ia o pauză după ce a fost confirmată pozitiv.

Pestrițu s-a întors pe Instagram când și-a și anunțat fanii că s-a vindecat. Astăzi ea își tine admiratorii la curent cu activitățile pe care le desfășoară și, totodată, le reamintește de importanța votului.

Adelina Pestrițu se prezintă la vot împreună cu soțul și își îndeamnă fanii să facă la fel

Recunoscută pentru prezența civică de care dă dovadă, Adelina arată și de această dată că este un om implicat. Ea a anunțat că are parte de două evenimente importante astăzi, botezul finuței și votarea. Frumoasa brunetă și-a îndemnat fanii să meargă la urne.

„Sunt gata pentru turta finuței noastre, dar nu uit și de votul pe care trebuie să-l dau astăzi! Să mergeți la vot!”, a scris ea la descrierea unei fotografii în care le arăta fanilor și ținuta aleasă pentru eveniment, conform wowbiz.ro.

Vedeta a trecut printr-o perioadă mai grea la inceputul acestei luni când și-a anunțat fanii, pe aceeași platformă de socializare, că a fost testată pozitiv cu Covid-19.

„Din păcate, zilele trecute, am intrat în contact cu un bolnav de Covid, iar după ce au apărut primele simptome, am rămas fără gust și fără miros. Am făcut un test, testul a ieșit pozitiv, iar acum mă aflu în parcarea spitalului. (…)

Nu putem să prevedem aceste episoade din viața noastră. Protejați-vă, purtați mască și aveți mare grijă de voi. Vreau să vă mai spun un lucru: îmi este teamă pentru mine și pentru ai mei, dar am încredere că totul va fi bine. Poartă mască în continuare, da?”, le-a transmis ea fanilor.

Ulterior acestor declarații, bruneta a dispărut pentru aproximativ două săptămâni din spațiul virtual. La următoarea apariție avea să anunțe că s-a vindecat: „ce a fost greu a trecut și iată-mă, din nou, aici cu voi. Mă simt de parcă aș începe o nouă etapă din viața mea. (…)Am primit o lecție importantă despre necunoscut, umanitate, izolare și dor. Nu a fost ușor, dar sunt recunoscătoare pentru ce am învățat”, a povestit vedeta.

Cu toate acestea, infectarea Adelinei a atras o serie de comentarii răutăcioase, atât unii dintre urmăritorii ei, cât și persoane din lumea mondenă s-au declarat sceptice cu privire la starea de sănătate a vedetei.