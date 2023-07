Ce meserie a avut Firicel din Las Fierbinți. Cuzin Toma: „Învățam mereu pe ultima sută”

Cuzin Toma este cunoscut unei țări întregi pentru rolul lui Firicel din Las Fierbinți. Lumea îl confundă cu personajul uneori, dar asta nu-l deranjează, mai ales că, de fapt, au câteva lucruri în comun. Actorul a făcut mai multe dezvăluiri despre viața lui și a mărturisit ce meserii a avut înainte de a apărea la televizor.

Toma Cuzin, dezvăluiri inedite din viața sa. Ce meserie a avut în trecut

La momentul actual, cultura joacă un rol foarte important în viața lui Toma Cuzin. Din acest motiv a pus pe picioare asociația culturală „Cuzin Toma – Dacă eu pot, poţi şi tu” și organizează în comuna natală festivalul Film în Sat.

Însă nu a fost întotdeauna așa, din contră. Actorul cunoscut mai ales pentru rolul lui Firicel din Las Fierbinți a mărturisit că, de fapt, are câteva lucruri în comun cu personajul său. Mai exact, versiunea sa din trecut are.

„Firicel sunt eu, acum 30 de ani, fără cultură”, a declarat Toma Cuzin pentru Digi24, citat de . Este și unul din motivele pentru care nu este deranjat când, oamenii îl asociază cu omul pe care-l văd în comedia de la Pro TV.

„Dacă eu am intrat într-o facultate, deşi destul de mare şi agramat, şi am făcut performanţă într-un domeniu în care forma de expresie este limbajul articulat, eu cred că orice copil care merge pe picioarele lui singur, aude şi vorbeşte poate să facă mai mult de atât.

Astăzi tinerii au posibilitatea să-şi aleagă un domeniu mult mai devreme. Eu am căutat mult şi mi-a lipsit cultura. Şi atunci când am dat de cultură mi-am dat seama că este cel mai important lucru pentru mine, personal”, a adăugat Toma Cuzin.

„Am plecat de acasă din cauza discuţiilor din familie”

Revenind la trecutul lui Toma Cuzin, acesta ascunde multe. Cu ani înainte de a fi chemat fi chemat de Dragoș Bucur la casting, la sugestia lui Mimi Branescu, și a fi distribuit în rolul lui Firicel din Las Fierbinți, a fost nevoit să plece acasă din cauza atmosferei de familia.

„Am plecat de acasă din cauza discuţiilor din familie. La un moment dat am zis, ‘Rămâneţi voi cu treaba voastră şi eu cu treaba mea”, a declarat Toma Cuzin, care inițial trebuia să apară doar în episoadele 1 și 2 din serialul de la Pro TV.

Așa se face că, dând piept cu viața, Firicel din Las Fierbinți . A trecut, pe rând, de la munca în sat la a fi miner, apoi s-a angajat ca balerin, pentru a-și găsi într-un final vocația: actoria.

„Am muncit de mic, de când puteam ţine o găleată de apă în mână. Dar aşa era la ţară, normal. Am săpat, am cules, am lucat în construcţii, tot ce se putea munci. Am fost şi miner şi apoi m-am transferat, în 1995, la 18 ani, ca dansator, la Doina Gorjului. Acela a fost primul meu job cu carte de muncă. Am făcut şcoală de balet, de dans clasic, pe ascuns.”

În şcoală a fost bine. Dar învăţam mereu pe ultima sută, în ultimele două săptămâni înainte de vacanţă. Nu mi-am dorit să fiu ceva sau să fac ceva. Am terminat liceul industrial electro-mecanic, Reparaţii şi întreţinere utilaj minier, şi am ieşit electrician. Am lucrat subteran ca electrician de fapt. Un an şi trei luni am lucrat ca miner”, a povestit Firicel din Las Fierbinți.