Ce nu a văzut Marcel Vela în inspecția de pe litoral! „Ia Covidu’, neamule!”, lozinca preferată a celor din HORECA. Reportaj FANATIK

Ministrul Afacerilor Interne Marcel Vela a mers în inspecție pe litoral. Cu doar câteva zile în urmă și reporterii FANATIK s-au aflat acolo. Am ales cea mai scumpă stațiune, Mamaia, pentru a ne face o idee despre cum au înțeles antreprenorii de la mare să își desfășoare afacerile pe timp de pandemie.

Alături de Vela s-a aflat și secretarul de stat Bogdan Despescu. Cei doi au mers pe faleza municipiului Constanța unde au trecut în revistă efectivele și tehnicile structurilor ministerului, care vor asigura măsurile de ordine publică pe litoralul românesc, în perioada estivală.

În cuvântarea adresată polițiștilor, polițiștilor de frontieră, pompierilor, salvatorilor și jandarmilor, ministrul Marcel Vela le-a cerut oamenilor legii să îi protejeze pe turiști „de infractori și de boală”.

Lucrurile pe care Marcel Vela nu le-a observat în inspecția de pe litoral!

Și cum pe afară e vopsit gardul, dar înăuntru te mănâncă leopardul, cam același lucru s-a petrecut și în această situație, una în care toată lumea s-a pregătit cu onor pentru vizita ministrului, o vizită anunțată din timp și pentru care toți au avut timp să se „primenească”.

Realitatea din teren, de fapt, din nisip, stă puțin diferit. Distanțarea socială a devenit o glumă pentru oameni, dar și pentru cei care, în mod normal, trebuie să o asigure și să o pună în practică.

Excepție făcând măștile ospătarilor sau recepționerilor, pe care mai toți le purtau, chiar dacă nu și regulamentar, restul este un can can de doi lei speranță. În mare, litoralul românesc a devenit un joc din care scapă cine poate.

Hotelurile, chiar și cele cu ștaif, nume și prețuri pe măsură, au aplicat la limită câteva măsuri. De altfel, cele care serveau și masa au mers pe ideea că nu se mai întâlnesc prea curând cu o asemenea „pleașcă”. Drept pentru care acest serviciu s-a transformat într-un împinge tava cât mai românesc.

Cozile create dimineața la micul dejun au adus aminte, mai degrabă, de alte vremuri, în timp ce distanța între mese a fost respectată din 2 în 2, cât să încapă toată lumea. Administratorii plajelor au descoperit și ei, imediat, o „portiță” prin care să dribleze distanțarea.

Nu puțini au fost cei care au așezat anul acesta 4 șezlonguri sub o umbrelă. Îngrămădite, dar multe, să fie la număr. După care doi pași liberi de nisip și se repetă rețeta de alți 4 oameni care nici nu trebuie să se cunoască. Au timp berechet să o facă, nu degeaba au dat 30 de lei pe un loc la umbră.

Nu lipsesc covrigul, porumbul, masajul și, probabil, nici covidul. Vânzătorii ambulanți se plimbă în continuare nestingheriți pe plaje de fițe, evident fără mască, fără nicio urmă de precauție. Culmea, găsesc și cumpărători, în timp ce responsabilii preferă să ridice din umeri și să privească în altă parte.

Pe timp de pandemie, hotelierii n-au stat la discuții și au redus personalul. Drept pentru care, mulți dintre ei, fac curățenie o dată la 3 zile. Alții au anunțat ca pe o măsură de prevenire a virusului că nu vor mai schimba așternuturile și prosoapele pe durata întregului sejur, indiferent că acesta este de 7 zile, 10 sau 14.

„Nu am văzut coșuri de gunoi, nu prea sunt nici scrumiere, prin urmare, nisipul era plin de mucuri de țigări…și nu am văzut să curețe cineva pe nicăieri….”, a scris o turistă pe o rețea de socializare despre felul în care s-au pregătit cei de pe litoralul românesc pentru sezonul estival.

„Când am sosit, am primit un formular în care trebuia să notezi dacă ai avut febră, dureri de gât sau alte simptome în ultimele 14 zile. Asta a fost tot, după care am devenit ciudatul hotelului pentru că purtam mască”, a remarcat un alt turist.

„Sistemul de masă este unul mult diferit, dar nu neapărat în bine. Adică nu te mai servești tu, umblă 2 angajați după vitrină și le spui lor ce vrei. Îţi pun ei, după care primeşti farfuria. Doar că noi, toţi ceilalţi, stăm câte 20 de oameni la coadă, unul lângă celălalt”, a notat un bărbat despre experiența lui pe litoralul românesc.

Între timp, șapte operatori de plajă din Năvodari, Constanţa, Vama Veche au fost amendaţi cu 70.000 de lei de către Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral (ABADL) pentru realizarea de construcţii ilegale şi pentru că nu au respectat măsurile stabilite în urma controalelor.