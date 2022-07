Ce nu ar face Mihai Bobonete pentru bani: “Fericirea nu o regăsești în conturile doldora”

Cunoscutul actor si comediant Mihai Bobonete ne spune ce compromisuri nu ar face pentru bani, cât de importantă este munca lui și care sunt greutățile de care se lovește zilnic. Vedeta Pro TV ne spune de ce și-a ales această meserie și cât de multe sacrificii implică.

Mihai Bobonete, despre bani: ”Eu am fost cheltuitor și nu am spus niciodată NU, la nimic, copiilor sau soției”

Mihai Bobonete este un actor care nu a avut o viață ușoară. Muncește de dimineață până seara, zi de zi, și, în toți acești ani, a învățat și a dobândit niște valori mult mai presus decât banii. Face ce și-a dorit mereu și nu regretă nicio clipă drumul pe care l-a ales.

Vedeta Pro TV mărturisește că satisfacțiile pe care i le aduce munca de actor sunt neprețuite și recunoaște că aspectul financiar nu este de neglijat. Deși spune că banii nu sunt totul.

Ce spune Mihai Bobonete despre actorie: “Nu m-a obligat nimeni să fac ceea ce fac”

Într-o perioadă în care mulți au interese pecuniare și compromisurile sunt la ordinea zilei, Mihai Bobonete, din “Las Fierbiți”, ne spune ce nu ar face niciodată pentru bani, indiferent de situație.

“Nu aș face multe pentru că mă consider un om integru și care am crescut și am dobândit niște valori mai presus decât banii. Nu mă mai gândesc acum la bani și sau cum să fac să devin mai bogat. Nu cred că fericirea o regăsești în conturile doldora.



Nu spun că banii nu sunt importanți, dar sunt persoane care trăiesc fericite și fără bani mulți. Eu am fost cheltuitor și nu am spus niciodată NU la nimic copiilor sau soției, așa că au avut ei grijă să nu agonisim averi. Dar, pe de altă parte, suntem fericiți cu tot ce avem și așa cum suntem” spune Mihai Bobonete, pentru FANATIK.RO.

“Trebuie să existe și sacrificiu și momente de NU mai POT”

Munca în televiziune, show-urile de stand-up și tot ce ține de domeniul televiziunii sunt activități extrem de solicitante și de stresante. Și în viața lui Mihai Bobonete au existat momente în care a simțit că nu mai poate.

“De foarte multe ori, pentru că munca asta în domeniul televiziunii și al showului în general este epuizantă, necesită implicare peste puteri și, dacă vrei să ajungi cel mai bun sau printre primii în orice ai face, trebuie să existe și sacrificiu și momente de NU mai POT!” declara cunoscutul actor din Las Fierbinți, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.

Visul actorului din Las Fierbinți: “Să fac oamenii să râdă”

Actorul Mihai Bobonete este un bărbat asumat în tot ceea ce face. Și-a dorit dintotdeauna să performeze în actorie indiferent de dificulatea acestei meserii.

Recunoaște că a ales această meserie pentru oameni, pentru a-i distra si a-i face să se simtă bine, și spune că unul din lucrurile care contează cel mai mult este să ai lângă tine suflete care sa te înțeleagă și să te ghideze atunci când nu mai poți.

“Important este să ai pe lângă tine oamenii potriviți la momentele potrivite și care să te ajute și să te înțeleagă, să poți trece peste. Nu m-a obligat nimeni să fac ceea ce fac și o fac cu mare plăcere, pentru că ăsta a fost visul meu, să muncesc ceva care să-mi facă plăcere indiferent de cât de greu va fi.

Îmi doresc să fac lumea să râdă în continuare și să am resurse să pot merge mai departe în ceea ce mi-am propus, iar momentele astea de “Nu mai Pot” au rostul lor și sunt bine venite”, ne spune cunoscutul comediant.

Mihai Bobonete nu regretă nimic din ceea ce a făcut până acum. A fost un drum lung, dar care i-a adus enorme bucurii. Este un actor foarte cunoscut, un soț și un tată responsabil, un prieten adevărat.

Despre copilăria lui, începutul carierei, despre relația cu soția lui Cătălina și despre cele mai mari frici ale actorului puteți citi întregul interviu , în exclusivitate, penru FANATIK.RO.