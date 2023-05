Ce nume va purta în buletin Gina Pistol după nunta cu Smiley. Decizia cu care i-a surprins pe toți

Ce va purta în buletin frumoasa blondină în vârstă de 42 de ani după nunta cu artistul. Decizia cu care i-a surprins pe toți. Vedeta de la Chefi la cuțite a dezvăluit care a fost motivul pentru care a făcut acest lucru.

Cum se va numi Gina Pistol după căsătoria cu Smiley. Hotărârea prezentatoarei de la Antena 1 i-a mirat pe mulți dintre fani

Gina Pistol a spus cum se va numi după căsătoria cu Smiley care a fost una extrem de emoționantă și așteptată de foarte multă lume. Fosta prezentatoare de la Asia Express a luat o hotărâre care i-a uimit pe mulți dintre fanii săi.

ADVERTISEMENT

Frumoasa blondină nu a renunțat la numele de familie pe care l-a primit la naștere, însă îl va lua și pe cel al antrenorului de la Vocea României. Mai exact, de acum înainte vedeta va fi în buletin Maria Pistol Georgeta.

Nume real al cântărețului este Maria Andrei Tiberiu, gazda emisiunii culinare Chefi la cuțite precizând că a vrut să ia ambele nume de familie pentru că așa a fost sfătuită la un moment dat de un numerolog din România.

FANATIK SUPERLIGA

ADVERTISEMENT

„Am păstrat și numele meu, pentru că un numerolog mi-a spus că este de bine”, a declarat Gina Pistol, notează . În momentul de față, nu se știe dacă și fiica lor, Josephine, are cele două nume.

Smiley și Gina Pistol, lună de miere în sudul Franței

Smiley și Gina Pistol urmează să plece în luna de miere peste o săptămână. Vacanța proaspeților însurăței se va desfășura în sudul Franței, cântărețul vorbind și de venirea pe lume a celui de-al doilea copil.

ADVERTISEMENT

„Ne dorim să avem o lună – deși nu e chiar o lună – de miere frumoasă, să ne întoarcem și să avem o vară frumoasă, apoi o viață senzațională, să ne facem amintiri frumoase împreună, să îmbătrânim frumos împreună, să ne înțelegem bine, să ne susținem unul pe celălalt.

Să ajutăm fata să facă tot ceea ce își dorește și dacă mai apare un copil îl primim cu brațele deschise și cu toată dragostea”, a mărturisit care a anunțat că valsul mirilor va fi pe melodia Dance Me To The End Of Love a lui Leonard Cohen.

ADVERTISEMENT

Piesa a fost aleasă atât de vedetă, cât și de Gina Pistol pentru că le place foarte mult. Versurile îi caracterizează foarte mult. În altă ordine de idei, pe interiorul verighetelor au scris un cuvânt care îi reprezintă. Sunt făcute de o prietenă bună.

ADVERTISEMENT

„O să cânt și eu la nuntă, mai mult ca sigur”, a mai adăugat Smiley, în timp ce prezentatoarea de la Antena 1 a mai subliniat: „Și eu o să cânt probabil, depinde câte pahare de prosecco o să beau”.