Ce persoane ar trebui să se vaccineze cu cea de-a patra doză. Medicul infecţionist Carmen Dorobăţ: “Ne aşteptăm ca la toamnă numărul de cazuri să crească”

Vaccinarea cu doza a patra anti–COVID 19 a născut o serie de întrebări, în principal legate de situațiile speciale, create, spre exemplu, în cazul persoanelor care s-au infectat după efectuarea celei de-a treia doze. Din acest punct de vedere, medicul primar – boli infecțioase a precizat că „întotdeauna, administrarea vaccinului se face ținând cont de capacitatea de reacție a organismului și de titrul de anticorpi”.

Medicul infecționist Carmen Dorobăț

Potrivit informațiilor oficiale, preluate de mass–media, este recomandată doar persoanelor cu vârste de peste 18 ani și în special celor de peste 60 de ani. De asemenea, s-a precizat că administrarea se face doar celor care au efectuat trei doze de tipul ARN Messager, respectiv Pfizer sau Moderna. Există, însă, situații speciale, cum ar fi cei care s-au infectat cu virusul COVID–19 chiar și după administrarea primelor trei doze.

„În asemenea cazuri, nu neapărat foarte dese, recomand evaluarea titrului de anticorpi. În funcție de prezența titrului de anticorpi ne putem da seama dacă organismul respectiv poate fi protejat. Chiar și în condițiile existenței unui titru de anticorpi mai mic, pentru cei care au trecut prin boală funcționează așa numitele limfocite cu memorie, care urmează lanțul imunologic clasic”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, medicul primar Carmen Dorobăț.

Medicul infecţionist atenţionează că persoanele aflate în clasă de risc, cele cu boli grave sau cronice trebuie să se protejeze prin vaccinare.

„Dacă discutăm despre oportunitatea administrării celei de a patra doze de vaccin, situațiile trebuie gândite în funcție de fiecare caz. Persoanele care sunt conștiente că sunt predispuse la riscuri, mai ales la riscul de a contracta forme grave de COVID-19, categoric trebuie să se protejeze”, a punctat Carmen Dorobăț.

Medicul infecționist este de părere că, în situațiile speciale, consultul dinaintea vaccinării este obigatoriu.

„Am mai afirmat de-a lungul timpului, însă acum subliniez mai mult ca în alte ocazii, că aceste persoane trebuie să se prezinte cel puțin la cabinetul medicului de familie, dacă nu și la cel al unui medic specialist. Majoritatea persoanelor care sunt în clasa de risc suferă, în general, din pricina unor boli cronice”, a adăugat persoana intervievată.

Carmen Dorobăţ: „Ne așteptăm ca, la toamnă, numărul cazurilor de infectări să crească”

De asemenea, s-a discutat foarte mult despre apariția unui nou tip de preparat vaccinal care să fie mult mai eficient în cazul noilor tulpini. Referitor la acest subiect, Carmen Dorobăț ne-a declarat: „Din ce cunosc până în acest moment, putem spera la apariția unui vaccin anti–Omicron, iar în acel moment vom putea utiliza respectivul preparat”.

Medicul specialist a adăugat că ar fi ideal ca acest nou vaccin să apară înaintea sezonului rece, mai exact până la începutul lunii septembrie. Până atunci suntem nevoiți să așteptăm și să aflăm cum evoluează atât virusul, cât și cercetarea științifică.

Dacă în această vară situația pare stabilizată, previziunile legate de toamnă sunt sceptice, însă nu neapărat alarmante.

„Ne așteptăm ca la toamnă numărul de cazuri să crească. Dincolo de aglomerația la care ne așteptăm, având în vedere faptul că urmează perioada vacanțelor, ne-am obișnuit ca, în sezonul cald, acest virus să nu escaladeze numărul de cazuri. Spre exemplu, așa se întâmplă și cu virusul sincițial respirator și cu cel gripal, iar acesta este motivul pentru care le numim ‘virusuri sezoniere’. Dar în perioada în care în zonele cu climă temperată va începe sezonul rece, numărul de îmbolnăviri va crește”, a adăugat medicul primar, specialist în boli infecțioase.

Tulpinile sud-africane BA.4 și BA.5 s-au răspândit în Europa

Am dorit să aflăm părerea medicului infecționist Carmen Dorobăț cu privire la discuțiile legate de apariția unui nou val de îmbolnăviri, cauzate de o versiune proaspătă a Coronavirusului. În general, teoriile legate de acest subiect sunt raportate la apariția unui nou focar de infecție, în Africa de Sud, mai exact despre o variantă a virusului, necunoscută până de curând.

Interlocutoarea noastră a ținut să precizeze: „Din punct de vedere științific, și fundamentat în acest sens, știm că în Africa de Sud s-a discutat despre cele două tulpini Omicron BA.4 și BA.5, care deja s-au răspândit și în Europa. Este foarte posibil să ne confruntăm în continuare cu asemenea probleme. Nu putem ști deocamdată dacă ne vom trezi sau nu în fața unui nou val al pandemiei sau dacă doar va fi vorba despre o incidență crescută a numărului de cazuri cauzate de variantele deja cunoscute”.

„Nu ne dorim ca din aceste tulpini să apară una nouă, mai agresivă, deoarece Omicron ne-a obișnuit cu o evoluție relativ previzibilă. Deja știm când este cazul să ne impacientăm și când nu”, a adăugat medicul specialist.

Informațiile provenite din China, sub semnul întrebării

De asemenea, au existat inclusiv zvonuri legate de un alt focar de infecție, despre care s-a spus că ar fi fost depistat în , țară „pionieră” în materie de Coronavirus. Dar Carmen Dorobăț privește situația cu prudență.

„În privința Chinei, nu știm exact dacă informațiile provenite din respectiva zonă sunt sau nu reale. Într-adevăr, au existat discuții pe această temă, iar de curând am văzut că, la un moment dat, China a raportat zero cazuri de COVID-19. Din fericire, de o bună bucată de vreme, România raportează sub 1.000 de cazuri, dar nu cunoaștem exact realitatea din China. Altfel spus, această țară poate raporta un număr scăzut de cazuri, pentru a-și justifica atitudinea”, a precizat persoana intervievată.

Tot de la medicul infecționist intervievat am aflat că tulpinile BA.4 și BA.5, care provin din Africa de Sud, au o ascensiune previzibilă în zona europeană, dar cu rezerva de rigoare, cauzată de faptul că o tulpină nou apărută poate schimba întreaga configurație.

„Repet, din punctul de vedere al medicilor, Omicron are deja o evoluție previzibilă. Evident, orice nouă tulpină ar putea crea probleme. Aceasta trebuie ‘cântărită’, din punctul de vedere al agresivității, al contagiozității și al acoperirii în raport cu un anumit vaccin”, a specificat Carmen Dorobăț.

Carmen Dorobăţ: „Restricții noi? Nu mai cred în soluții draconice!”

Revenind la siuația din România, și mai ales la previziunile legate de evoluția virusului începând cu luna septembrie, este firesc să ne întrebăm dacă, după această perioadă de deschidere, ar putea urma un nou val de restricții.

Referindu-se la această variantă, Carmen Dorobăț ne-a răspuns ferm: „Eu nu mai cred în restricții draconice. Consider că avem nevoie de restricții de bun simț, care să permită continuarea vieții sociale, economice și culturale. Dacă purtăm masca, ne spălăm pe mâini și avem grijă să nu intrăm în zone aglomerate, unde lumea se comportă dezordonat, cred că putem trăi, în continuare, alături de acest nou Coronavirus, care se pare nu va dispărea”.

„Așa cum încă ne confruntăm cu pandemia HIV, tot așa vom continua să ne confruntăm inclusiv cu pandemia de Coronavirus”, a explicat medicul intervievat.

Ne injectăm sau nu doze expirate?

Subiectul legat de eficiența vaccinurilor a fost dezbătut, în ultima vreme, din două perspective. În primul rând, a apărut o polemică legată de compatibilitatea preparatelor deja cunoscute cu noile versiuni ale virusului, iar în al doilea, în România s-a discutat mult despre faptul că multe dintre dozele rămase până la această oră ar fi deja .

Medicul Carmen Dorobăț a ținut să lămurească și această chestiune: „În general, și acum discutăm despre orice tip de vaccin, pentru a-și mai menține valabilitatea o perioadă de timp, dozele expirate trebuie să primească avizul producătorului. De regulă, respectivele doze mai pot fi folosite în termen de 30 de zile”.

Medicul specialist a explicat că acest fenomen se petrece, în general, cu vaccinurile păstrate în condiții corecte. În această situație, producătorul poate prelungi perioada de administrare, de regulă nu mai mult de 30 de zile.

Cât de eficient este vaccinul împotriva Omicron

Carmen Dorobăţ explică faptul că actualele vaccinuri împotriva COVID-19 ne protejează într-o destul de mică măsură împotriva contractării virusului, dar ne poate scăpa de complicaţiile date de infecţie.

„Am observat că, în mare măsură, din punctul de vedere al protecției, tulpina Omicron nu este acoperită de vaccinurile pe care le cunoaștem. Din acest motiv nu știm sigur dacă, în cele din urmă, nu va apărea o tulpină total rezistentă la aceste vaccinuri”, a precizat Carmen Dorobăț.

Medicul primar a subliniat, legat de aceasta: „Ne dorim ca firmele producătoare și cercetătorii să-și facă un „schelet” pe prototipul acestui virus, astfel încât să poată oferi vaccinul potrivit, în sezonul potrivit. Altfel spus, dacă într-un sezon va fi dominantă o anumită tulpină, să putem aplica imediat vaccinul care să poată acționa în consecință, așa cum se întâmplă, spre exemplu, în cazurile de gripă”.

Medicul infecționist a ținut să menționeze că, pe parcursul perioadei pandemice, am învățat cu toții că lucrul cel mai important este comunicarea.

„Dincolo de orice boli infecțioase care apar în timpul sezonului cald, în privința infecției cu SARS-CoV-2, aceasta ar fi o eternă surpriză, deoarece, deocamdată, nu știm totul despre acest virus. Ca urmare, tonul rezervat și competența sunt esențiale în momentul în care comunicăm date publice”, a concluzionat Carmen Dorobăț.