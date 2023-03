Ce prețuri are restaurantul lui Cătălin Scărlătescu. O porție de cartofi prăjiți costă cât un meniu întreg

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai renumiți și îndrăgiți bucătari din țară. Pe lângă asta, el este și proprietarul unor restaurante din Capitală, trei la număr. Preparatele sunt unele gustoase, dar nu oricine și le-ar putea permite. Un singur produs, de exemplu, pornește de la 40 de lei. Nici o simplă porție de cartofi prăjiți nu are un preț de trecut cu vederea.

Câți bani trebuie să scoți din portofel ca să mănânci la restaurantele lui Scărlătescu. Prețul unei simple porții de cartofi de prăjiți

Cătălin Scărlătescu are 50 de ani și a ajuns cunoscut în România după ce a devenit jurat în emisiunile culinare, ”MasterChef” și ”Chefi la cuțite”. Drumul până aici nu a fost ușor. Și-a descoperit pasiunea pentru bucătărie în liceu și încă de la 17 ani a intrat în domeniu.

ADVERTISEMENT

Cheful a trecut prin mai multe etape până a obține titulatura de ”bucătar”, precum: manipulare marfă, curățenie sau ajutor de bucătar. Treptat, a căpătat experiență și a reușit să lucreze prin lumea întreagă. Inclusiv prin America, continent unde a participat la competiția ”America Express”, ce se difuzează în prezent.

” (…) M-am plimbat din Hong Kong până-n Brazilia. Am văzut vreo 50 şi ceva de ţări, şi nu câte trei-patru ore, cum le văd cei de pe croazieră. În niciun port n-am stat mai puţin de 4 zile. Apoi, am plecat iar în Germania, unde am început încet, încet să lucrez în restaurante pretenţioase, de top, printre care Kempinski Sporting Club Badsarrow, a urmat Filippo Nisi în Koln.

ADVERTISEMENT

M-am întors în România şi am devenit şeful bucătar în anul de glorie al restaurantului Angels, după care am fost Executive Manager la Museum, în Cotroceni, am devenit copartener cu un prieten foarte bun italian, la un restaurant care se chema Il Gambero Rosso, iar de 6 ani lucrez la Howard Johnson”, a povestit Cătălin Scărlătescu pentru

. Dacă ești interesat să mergi , trebuie să știi că o porție de cartofi prăjiți, de exemplu, costă 46 de lei. Dacă îți dorești să-i combini cu alte produse, evident, poți trece de 100 de lei.

ADVERTISEMENT

Cei curioși de un meniu sofisticat, precum fructele de mare, trebuie să scoată din start, din portofel peste 100 de lei. De pildă, un ”Turnedo Rossini: foie gras, beef fillet, croutons, truffle și jus de veau, 160 g” valorează 184 RON, iar un ”Black Angus Entrecote Xmichurri, aioli 190g”, 194 lei.

Ce avere are Cătălin Scărlătescu

Invitat la un moment dat în podcastul lui Speak, iar cu banii și-a făcut numeroase plăceri: a călătorit, a mâncat bine, a gustat din băuturi fine și a dormit în locuri exclusiviste, dar a avut grijă și să investească.

ADVERTISEMENT

”Văzusem 50 de state și mâncasem în 50 de mari orașe și poate chiar mai mult, eu toți banii din viața mea i-am dat pe cărți de bucătărie, pe mâncare și pe a înțelege tradițiile”, a mărturisit celebrul chef de la Antena 1, în podcastul