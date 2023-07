Ce reacție a avut Cristina Șișcanu după ce a mâncat la un restaurant din Austria. Nu i-a venit să creadă când a văzut nota de plată

Ce reacție a avut soția lui Mădălin Ionescu după ce a mâncat la un restaurant din Austria. Nu i-a venit să creadă când a văzut . Prezentatoarea de la Metropola TV se bucură de un sejur de vis perioada asta.

Ce atitudine a luat Cristina Șișcanu după ce a primit nota de plată, într-un local din Austria. Vedeta a rămas surprinsă

Cristina Șișcanu a luat o atitudine ieșită din comun după ce a primit nota de plată, într-un local din Hallstatt, . Vedeta a rămas surprinsă când a realizat cât trebuie să achite pentru o masă de trei persoane, fiind însoțită de partenerul de viață și de fiica lor, Petra.

Prezentatoarea susține că nu a achitat foarte mulți bani, prețurile fiind apropiate de cele din Italia, țară pe care șatena a vizitat-o de multe ori. Vedeta a făcut o comparație între cele două regiuni și crede că cheltuielile sunt similare.

„Suntem la masă, a venit timpul să mâncăm. Petra și-a comandat șnițel de porc și cartofi prăjiți. Eu mi-am luat o supă cremă de roșii, tata și-a luat un beef tartar, ne-am luat și salată și câte o apă plată.

O să vedem nota la final și facem o comparație, că mă întrebase cineva dacă e mai scumpă Italia sau Austria, Petra și-a mai luat o ciocolată caldă, acum luăm și ceva desert.

Am luat un ștrudel cu mere și sos de vanilie, astfel că am plătit în total 68,20 euro pe masă. Eu zic că e cam în Italia, în Italia mai luăm Prosecco la masă, aici am luat desert, dar e cam pe acolo”, a explicat Cristina Șișcanu pe .

Cristina Șișcanu, vacanță cu peripeții

Cristina Șișcanu se bucură de o vacanță cu mult aer curat și temperaturi scăzute, dar și cu peripeții. Moderatoarea de la Metropola TV a profitat de zilele libere și a mers la cumpărături în Austria, unde a luat la rând magazinele.

Vedeta nu s-a uitat la bani și și-a achiziționat foarte multe obiecte vestimentare, chiar dacă multe dintre ele sunt cumpărate din outleturi. Soția lui Mădălin Ionescu este pasionată de modă și mereu este în pas cu tendințele.

Cumpărăturile au obosit-o destul de mult pe șatenă, care a luat o pauză și a savurat o pizza. Cristina Șișcanu a fost prinsă și de ploaie, experiență despre care le-a vorbit fanilor. Prezentatoarea este foarte activă și mereu prezentă în online.