Ce reacție a avut fiica Roxanei ex-Trident când și-a văzut întâmplător mama după mai mulți ani: ”Mi-a spus clar…”

Ce reacție a avut fiica femeii de afaceri când și-a văzut întâmplător mama după mai mulți ani. Ce i-a transmis foarte clar adolescenta în vârstă de 14 ani care nu vorbește cu figura maternă de când era foarte mică.

Ce a făcut fata Roxanei Blagu când s-au întâlnit după o perioadă foarte lungă. Cum s-a simțit fosta componentă de la Trident

Roxana Blagu suferă că nu o poate avea aproape pe fiica sa, Oana, din mariajul cu fostul partener de viață, Marcel Sârbu, însă nu și-a pierdut speranța. o caută constant pe cea mică și o sună des de pe diferite telefoane.

Adolescenta a rămas în grija tatălui după separarea părinților, la un moment dat având o reacție neașteptată când s-a întâlnit cu cea care i-a dat viață pur întâmplător în parc. Copila nu vrea să știe nimic de cântăreață.

„Ne-am întâlnit întâmplător în parc (n.r – Roxana și Oana) pentru că frecventăm același parc. Sasha (n.r – fiul Roxanei Blagu) este micuț, așa că mergem în cel mai apropiat parc al nostru, iar de multe ori s-a întâmplat să fie și ea.

Au fost situații în care am privit-o de la distanță și situații în care m-am dus lângă ea și am privit-o minute în șir și am studiat-o din cap până în picioare să văd cum arată pentru că este greu pentru mine.

Ea crește și eu nu îi văd pașii ăștia de creștere. Am și interacționat cu ea puțin și mi-a spus clar să o las în pace.

Reacția ei nu a fost una bună, oricât am încercat eu să îi transmit și să îi spun că îmi este dor de ea și să îi spun că o iubesc”, a povestit Roxana Blagu pentru .

Roxana Blagu, suferință uriașă. Prin ce trece artista

Roxana Blagu a pierdut custodia fiicei sale care le-a spus judecătorilor că nu se simte bine în casa mamei. În plus, ar fi declarat că nu primește mâncare bună și că doarme în același pat cu iubitul artistei de la acea vreme.

În plus, Marcel Sârbu a mărturisit că micuței îi este frică de cea care i-a dat viață pentru că nu o duce la grădiniță și că nu o lasă să se vadă cu nimeni. De atunci au trecut 9 ani și suferința vedetei este tot mai mare.