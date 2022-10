Ce s-a ales de afacerea pe care o aveau Victor Slav şi Anda Adam: “Am pierdut mulţi bani”

Victor Slav și Anda Adam au avut o afacere împreună atunci când formau un cuplu. Aceasta nu a mai mers din cauza unei greșeli.

Victor Slav a vorbit despre afacerea pe care o avea cu Anda Adam

Fostul prezentator a recunoscut că a pierdut mulți bani de-a lungul timpului. Unele investiții au mers bine, în timp ce altele i-au adus pierderi mari.

ADVERTISEMENT

Vedeta a vorbit despre greșelile pe care le-a făcut în afaceri de-a lungul timpului. În timp ce erau împreună, au investit în propria lor afacere. Este vorba despre o florărie care nu a mai mers, la un moment dat.

Afacerea pe care a avut-o cu Anda Adam a mers bine o perioadă, după care a fost luată o decizie nepotrivită. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu recunoaște că nu ar fi trebuit să se extindă cu florăria, însă a învățat din această greșeală.

ADVERTISEMENT

“De-a lungul vieții, am pierdut mulți bani, nu numai în investiții, ci în general. Probabil că o să mai pierd, dar eu sunt liniștit că am încercat să fac ceea ce am dorit. Unele au mers, altele, nu.

A fost un business care a mers bine, dar am luat o decizie care nu trebuia luată, nu trebuia să deschid al treilea punct de lucru.

ADVERTISEMENT

Ideea de a ne dezvolta nu trebuia implementată în acel moment, dar din greșeli înveți.”, a declarat Victor Slav pentru revista .

Anda Adam și Victor Slav au avut o relație de șase ani. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate în 2012.

ADVERTISEMENT

Victor Slav și-a deschis un restaurat în pandemie

Deși industria HoReCa a fost foarte afectată în perioada pandemiei, Victor Slav și-a făcut curaj și .

ADVERTISEMENT

Fostul prezentator și-a îndeplinit visul, chiar dacă este o perioadă foarte grea din punct de vedere economic, mai ales pentru această industrie.

“Nu a fost nevoie doar de curaj, ci și de puțină nebunie. A fost un vis pe care am dorit să mi-l îndeplinesc și am reușit.

Este o perioadă foarte, foarte grea, HoReCa este o industrie greu încercată, și nu numai, dar bucuroși le-om duce toate, de e pace, de-i război.”, a mai declarat acesta pentru sursa citată.

Victor Slav a mai spus că nu obișnuiește să pună banii deoparte, ci întotdeauna i-a investit. Vedeta consideră că banii “trebuie să circule”. În același timp, îi apreciază pe cei care au reușit să facă economii în această perioadă.