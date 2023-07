Ce s-a ales de Alexandra de la Insula Iubirii: „Ar trebui să îmi fac o micşorare de sâni”

Alexandra Diaconescu a luat viaţa de la zero după participarea la Insula Iubirii. Deşi a avut câteva tentative de împăcare cu Aurel, , într-un final, a decis să-i spună adio, căci, precum lupul, îşi schimba părul, dar năravul ba. Drept dovadă, Aurel încă îi caută atenţia şi acum, după ani buni de la despărţire. Alexandra în schimb a dat uitării trecutul şi şi-a văzut de viaţă. S-a căsătorit cu colegul de liceu şi împreună au o fetiţă de care sunt foarte mândri.

Alexandra de la Insula Iubirii le ia faţa inspitelor. S-a transformat radical şi nu se opreşte aici cu intervenţiile estetice

Fosta concurentă de la Insulă s-a transformat radical după participarea la emisiunea care, spune ea, i-a schimbat viaţa în bine. A slăbit, s-a tunat şi nu se opreşte aici cu modificările. Alexandra dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK ce intervenţii urmează să îşi mai facă, de data aceasta nu din moft, ci din necesitate, întrucât sarcina şi-a lăsat ceva amprente pe trupul ei.

În trecut, concurentă pe insula tentaţiilor, în prezent, mare fan al emisiunii. Alexandra şi retrăieşte alături de concurente, emoţiile pe care şi ea le-a simţit pe Insula Iubirii. În exclusivitate pentru cititorii FANATIK, fosta iubită a lui Aurel, dezvăluie ce ar trebuie să ştie cuplurile care vor să-şi testeze relaţia, dar şi ce îi displace în noul sezon.

Alexandra de la Insula Iubirii s-a căsătorit cu colegul de liceu după despărţirea de Aurel

Cum s-a schimbat viaţa ta după Insula Iubirii?

– După cum bine ştiţi probabil, am întâlnit un băiat pe care îl cunoşteam de fapt de foarte mulţi ani, un fost coleg de liceu. Am decis să fim împreună, iar după doi ani de zile am făcut şi un copil. Ne-am întemeiat o familie frumoasă, zic eu, exact aşa cum ar trebui să fie o familie.

Dar iubitul tău te văzuse la Insulă?

– Nu prea avusese el timp să se uite, dar ştia câte ceva. Oricum nu cred că avea nevoie să mă vadă pentru că noi ne cunoşteam, am fost colegi de la 14 ani, până la 19 ani când am terminat liceul. Ne ştiam destul de bine, am fost celegi de clasă, de bancă. El mai avusese nişte încercări în copilărie, dar nimic serios. Consider că ne-am întâlnit fix atunci când am fost amândoi pregătiţi să întemeiem o familie frumoasă. Şi eu am avut nevoie de experienţele prin care am trecut ca să pot să ajung să fiu omul pe care el l-a întâlnit atunci, acum patru ani zile.

Alexandra Diaconescu, despre participarea la Insula Iubirii: „Mi s-a schimbat viaţa radical după emisiune”

Cum ai descrie tu experienţa participării la Insula Iubirii? O recomanzi cuplurilor care vor să îşi testeze relaţia?

– Uimitoare aş zice. Eu sunt super recunoscătoare că m-am înscris, dintr-o prostie iniţial, dar mi s-a schimbat viaţa radical după emisiune. Noi acolo suntem selectaţi, după toate interviurile de la casting, în funcţie de problemele fiecăruia. Cu siguranţă nu ajunge acolo un cuplu stabil. Dacă ei conştientizează că au probleme în relaţie, da, ar trebuie să meargă.

Îţi spun din propria mea experienţă… Eu când eram în fosta relaţie şi eram în România, existau tot felul de factori externi care nu mă lăsau să mă focusez sută la sută pe relaţie şi pe problemele din relaţie. Cumva da, aveam discuţii, dar erau trecătoare pentru că mereu te luai cu altceva. Ba intervenea munca, mereu se găsea ceva.

Acolo în schimb, te focusezi doar pe aspectele din relaţia ta şi doar pe ce nu funcţionează. Iar dacă eşti puternic psihic, reuşeşti să treci testul cu brio. Dacă nu eşti şi te duci acolo doar să-ţi cauţi un pansament sau să ieşi din relaţie într-un mod mai spectaculos, ce să zicem, cu Dumnezeu înainte (n.red. râde).

Ce trebuie să ştie cuplurile care vor să-şi testeze relaţia pe Insula Iubirii

Ce sfat le-ai da cuplurilor care vor să participe?

– Trebuie să fie puternici şi să aibă o stare psihică foarte bună. Şi bineînţeles stabilitate emoţională. Dacă nu ai stabilitate emoţională, din start nu ai ce căuta acolo. Eu, neavând o copilărie prea mişto, neavând ce au avut restul concurenţilor, adică acces la educaţie emoţională, nu eram prea documentată. Nu prea ştiam cu ce se mănâncă starea emoţională, nu aveam inteligenţă emoţională, nu ştiam nimic despre toate lucrurile astea. Cu toate astea, m-am descurcat foarte bine prin autocontrol.

Nu pot să zic că eu, acolo, nu am fost atrasă de niciun bărbat. Până la urmă sunt bărbaţi frumoşi. Şi în viaţa de zi cu zi poţi întâlneşti oameni mai frumoşi decât partenerul sau partenera, dar e important să îţi cunoşti limitele. Să nu îţi doreşti să fie mai mult decât atracţia asta vizuală. Până la urmă, noi oamenii, nu suntem făcuţi să fim monogami şi depinde de fiecare în parte. Dar asta nu înseamnă că îţi doreşti ceva mai mult decât să te uiţi şi să admiri o persoană frumoasă. E o linie subţire care nu trebuie depăşită, iar asta ţine de fiecare în parte.

Alexandra de la Insula Iubirii, relaţie cu năbădăi cu Aurel: „Eram foarte naivă, oarbă, nici nu ştiu ce a fost în capul meu”

Tu şi Aurel nu aţi trecut testul şi v-aţi întors acasă separat. Care a fost traseul vostru după întoarcerea acasă?

– Nu s-a sfârşit totul atunci între noi pentru că încă din aeroportul din Bangkok, el tot încerca să creeze o reconciliere. Şi s-a întâmplat pentru că eu, la vremea aceea, eram foarte naivă, oarbă, nici nu ştiu ce a fost în capul meu. Pot să zic doar, că l-am întâlnit pe Aurel într-un moment al vieţii mele în care eram foarte vulnerabilă. Altă explicaţie nu am nici eu să îmi dau pentru mine. Dar da, a încercat după părăsirea emisiunea să ne împăcăm. Am şi făcut-o de câteva ori, cred că de cinci, şase ori s-a întâmplat. Dar se întâmpla pe perioade scurte, dura împăcarea trei, patru zile, iar îl prindeam cu ceva, iar îi spuneam să mă lase.

Alexandra şi Aurel, unul dintre cele mai controversate cupluri de la Insula Iubirii: „M-a sunat de două ori, îmi dă follow pe instagram”

Eu nu voiam să ne împăcăm, dar el făcea tot felul de lucruri, sărea gardul ca să vină la mine să îmi facă declaraţii. Mă urmărea cu maşina, făcea numai chestii nebuneşti. A fost destul de greu pentru că, în momentul în care am revenit în România, am revenit practic la vechea noastră viaţă. Noi locuiam şi împreună, părinţii au intervenit şi ei cu sfaturi. Mama mea nu pot să spun că mi-a dat cele mai bune sfaturi. Îmi spunea că primul (n.red. iubit) trebuie să fie şi ultimul şi trebuie să trec peste, cum erau femeile îndoctrinate atunci, cu concepţii învechite.

Eu în schimb, nu am putut să trec peste ce s-a întâmplat pe Insulă pentru că tot timpul mi-a păsat cum mă văd cei din jur. Probabil din această cauză am şi dezvoltat un autocontrol atât de puternic şi sunt foarte raţională în tot ceea ce fac. Nici acum nu fac ce simt pentru că mă gândesc de o sută de ori înainte.

Cum a pus Alexandra punct relaţiei cu Aurel: “L-am rugat pe iubitul meu să-i spună lui Aurel să nu mă mai sune”

După toate tentativele de împăcare cu Aurel, când s-a produs de fapt, despărţirea definitivă?

– Când am început eu relaţia cu Mădălin. Aurel mă tot suna, asta în timp ce formam de vreo trei luni o relaţie cu Mădălin. Iar la un moment dat l-am rugat pe iubitul meu să-i spună el lui Aurel să nu mă mai sune şi să nu mă mai caute. A vorbit Mădălin cu el, i-a spus să înceteze şi de atunci nu m-a mai sunat. Însă, anul acesta m-a sunat de două ori, cu aceeaşi scuză, să îi dau numărul doctoriţei de familie. Iar luna trecută am tot văzut că îmi dă follow pe instagram şi multe multe like-uri pentru ca mie să îmi apară în notificări. Îmi dă like-uri şi la postările cu fetiţa. Probabil voia să îmi atragă atenţia, dar nu ştiu la ce se aştepta din partea mea.

Mulţumesc lui Dumnezeu, nu ne-am mai intersectat niciodată. Dar vorbim despre Aurel, care nu cred că se va schimba vreodată în viaţa asta şi nu cred că o să înţeleagă prea multe din ea. Nu toţi suntem făcuţi să avem familii, să oferim stabilitate. Avem nevoie şi de genul ăsta de oameni în viaţă.

Alexandra Diaconescu, mare fan Insula Iubirii: „Mi se par mai frumoase concurentele decât ispitele în sezonul acesta”

Spune-mi te rog dacă urmăreşti noul sezon de Insula Iubirii şi cum ţi se pare totul din faţa micului ecran?

-Da, ador să mă uit. Sezonul de acum îmi place mult. E foarte diferit faţă de sezonul în care am participat eu. Pare totul mult mai mişto, şi resorturile, sunt mult mai multe ispite, e cu totul altceva. La noi nu prea era un peisaj chiar aşa minunat, te simţeai cumva ca în Mamaia. Dacă nu eram ieşeam din resortul acela, chiar nu era nimic wow. Însă la ei, ce văd în imagini, mi se pare spectaculos, şi date-urile şi tot. Mi se par mai frumoase concurentele decât ispitele în sezonul acesta. La noi, era diferenţa de aspect fizic foarte mare. Băieţii noştri, foştii, chiar aveau de ce să fie atraşi, noi fiind nişte femei normale. Dar fetele de acum sunt super aranjate, exact ca ispitele.

Ce spune Alexandra Diaconescu despre concurenţii noului sezon Insula Iubirii

Dar ce părere ai de comportamentul fetelor de acum? Chiar şi ispitele masculine spun despre ele că nu ar fi asumate, că sunt foarte reţinute…

– Eu cred că este normal. Ştii cum e, începi să realizezi în ce te-ai băgat abia când ajungi acolo. Noi de exemplu, eu şi Aurel, cu o lună înainte să plecăm acolo, ne certam foarte des. Pentru că se simţea deja o anumită presiune şi tensiune. Abia când ajungi acolo începi să înţelegi în ce te-ai băgat şi că situaţia te poate depăşi. Şi-atunci intervin şi fricile care sunt absolut normale şi pe care le avem cu toţii. Din punctul ăsta de vedere, le înţeleg pe fetele concurente de acum. Doar că, dacă nu eşti deschis testului, o să fie mai rău pentru tine.

Nu mi-a plăcut postura în care a pus-o pe Ema, iubitul ei, Răzvan. Având în vedere că nu sunt doar ei şi la mijloc mai este şi copilul Emei. Copil care are acces la televiziune, care o să crească şi poate o să fie victima bullying-ului în urma imaginilor cu ei doi din prima seară. Un bărbat care ştie că ai un copil şi care te respectă, se gândeşte la toate lucrurile astea şi nu vrea să te pună în nicio ipostază. Nu e greşit că s-a distrat acolo, nu e greşit nimic din ce a făcut până acum, după părerea mea.

Alexandra îl pune la zid pe Răzvan de la Insula Iubirii: “E greşit felul în care şi-a petrecut ultima noapte cu Ema”

E greşit felul în care şi-a petrecut ultima noapte cu Ema. Aveau baie, puteau să intre acolo, cred că toţi am făcut asta. Am fi ipocriţi să spunem că noi nu am mers la baie să ne iubim cu partenerul nostru când ne-am luat la revedere. Dar tocmai de-asta aveam baie şi initimitate, ca să nu ne vadă nimeni. Oricât de bărbat vrei tu să pari şi să araţi la televizor că tu faci anumite lucruri, mai gândeşte-te şi la persoana de lângă tine. Asta dacă o iubeşti cu adevărat, bineînţeles. Eu acum, având şi un copil, trec totul prin filtrul acesta de mămică.

Alexandra de la Insula Iubirii sare în apărarea lui Iulian: „Acolo este un consum foarte mare de alcool pentru toţi concurenţii, dar se accentuează doar la el”

Ceea ce nu îmi mai place în sezonul acesta, din ce s-a prezentat până acum, este faptul că Iulian pare super ok. Şi nu înţeleg de ce producţia vrea neapărat să vadă oameni care sar pe ispite. Dacă omul ăla e la fel de raţional cum am fost şi eu de exemplu şi nu vede nimic special în femeile acelea, stă la locul lui. Asta nu înseamnă că trebuie să îl denigrăm şi să îl facem beţiv.

Acolo este un consum foarte mare de alcool pentru toţi concurenţii, dar se accentuează doar la el, tocmai pentru a-l pune într-o lumină proastă. Eu, pentru că am fost acolo, ştiu exact cum se face şi montajul, ştiu exact cum se filmează, ştiu exact ce se şi caută. Înţeleg că fiecare trebuie să fie un personaj, însă nu mi-a plăcut deloc lumina în care l-au pus pe Iulian pentru că pare un om destul de echilibrat, până acum. Nu ştiu ce va fi pe viitor şi ce vom mai vedea.

De-a lungul timpului au mai fost concurenţi care au acuzat ba echipa de producţie, ba montajul, ba faptul că s-ar fi lăsat loc de interpretări mai mult decât era cazul. În cazul tău, a fost real tot ce s-a întâmplat acolo?

– La noi a fost sută la sută real. Niciodată nu am ieşit să le dau dreptate foştilor mei colegi sau altor concurenţi pentru că majoritatea nu aveau dreptate. Însă au fost şi câteva cazuri când, într-adevăr, din montaj s-a înţeles ceva puţin diferit. Dar vorbim de chestii minore, nu ceva atât de mare sau de grav încât să schimbe parcursul concurenţilor sau ce imagine şi-au format ei. În cazul nostru a fost totul super real. Chiar mă bucur că am făcut parte din emisiune şi am avut curajul să fiu eu, aşa cum eram atunci.

Alexandra de la Insula Iubirii, despre viaţa de mămică: „Intervine oboseala, intervine stresul şi alte responsabilităţi, alte griji, alte gânduri”

Cum ai descrie relaţia ta de acum?

– Este o relaţie super normală, a unor oameni maturi, care se gândesc atât la binele lor, cât şi la binele copilului. Ne gândim foarte mult să creştem un copil echilibrat şi dezvoltăm un viitor adult funcţional din toate punctele de vedere. Nu cum am fost noi crescuţi. Dacă ţi-aş spune că lucrurile nu se schimbă după ce o femeie naşte, te-aş minţi. Pentru că se schimbă foarte multe lucruri. Intervine oboseala, intervine stresul şi alte responsabilităţi, alte griji, alte gânduri. Dar dacă există iubire şi comunicare, toate se pot depăşi.

O perioadă ai ales să stai departe şi de pe reţelele de socializare şi mulţi se întrebau ce de nu mai postezi nimic pe conturile tale…

– Mie îmi place foarte mult să trăiesc realitatea şi nu în lumea asta virtuală, în care toţi ne afundăm din păcate. Tocmai de asta nu o să mă vedeţi niciodată pe Tik Tok făcând live-uri sau ce meciuri se mai poartă acum pentru bani. Prefer să mă duc la muncă şi să îmi câştig banii aşa cum mi-i câştig şi să rămân un om simplu.

De aceea, nici nu mă expun atât de mult, nu mă simt confortabil în postura asta. Să îmi arăt prea mult din viaţa mea. Nu vreau să mă expun în oline pentru că nu sunt nici cea mai calmă persoană şi mă deranjează destul de mult părerile neavizate. Nu pot să le gestionez într-un mod frumos de fiecare dată. Decât să dau curs unor discuţii, mai bine stau în banca mea şi îmi văd de ale mele.

Alexandra de la Insula Iubirii s-a ales cu mulţi susţinători după emisiune: „Am avut un impact plăcut asupra oamenilor şi asupra publicului”

Apropo de asta, cum ai resimţit expunerea de care ai avut parte în emisiune?

– Am fost norocoasă pentru că nu mi-am luat foarte mult hate, însă mai primeam şi mesaje răutăcioase cărora le răspundeam pe măsură. Cum spuneam, nu sunt nici cea mai calmă femeie, nici cea mai diplomată atunci când ceva mă deranjează foarte tare. Încerc să mă controlez, pentru că sunt vulcanică de fel şi încerc să mă adresez cât mai frumos. După ce am născut de exemplu, primeam foarte multe mesaje legate de copil. Pentru mine totul se termina acolo, nu mai exista niciun fel de diplomaţie. Şi cumva, oamenii vedeau o altă Alexandra dacă se adresau urât vis a vis de copil.

După emisiune, eu neavând nici facebook, nici instagram când am intrat acolo, mi-a creat Raoul, ipsita, un cont. Mi-a zis să îl folosesc pentru că o să mă ajute pe viitor. Eu neştiind ce înseamnă tot felul de colaborări pe care le-am primit după, nu ştiam cu ce se mănâncă. El a avut iniţiativa de a-mi face instagram şi da, mi-au venit foarte mulţi urmăritori, care în timp au scăzut pentru că nu mi-am promovat paginile.

Eu nici nu postez atât de des, dar oamenii au rămas acolo, chiar dacă au trecut atâţia ani de la participarea mea la Insula Iubirii. Pot să spun că am avut un impact plăcut asupra oamenilor şi asupra publicului. Iar asta mă bucură pentru că a fost doar meritul meu. Am ştiut să gestionez tot ce s-a întâmplat acolo, nu vreau să fiu modestă pentru că asta este realitatea.

Cu ce se ocupă în prezent Alexandra de la Insula Iubirii: „Sunt făcută pentru acest domeniu”

Cu ce te ocupi în prezent? Ştiu că lucrai la un casino înainte să rămâi însărcinată..

– Mi-am reluat activitatea, am revenit la muncă. Lucrez în acelaşi casino în care lucrez de 10 ani de zile şi fac ce îmi place până la urmă. Consider că pentru asta sunt făcută, face parte din mine, nu oricine este făcut pentru jobul acesta. La fel, ne lovim de gestionarea situaţiilor şi de interacţiunea cu oameni nervoşi. Nu este pentru oricine treaba asta, iar eu cred că sunt făcută pentru acest domeniu.

Chiar mi-am căutat alt job înainte să se termine concediul de maternitate, însă nu m-am regăsit în nimic. Momentan simt că pentru asta sunt făcută. Nu pot să zic că nu este greu. Eu şi Mădălin ne facem programul în funcţie de copil, când nu sunt eu acasă, să fie el. Suntem mereu pe fugă. Lucrez în ture de noapte, dimineaţa trebuie să stau cu fetiţa. Cam aşa arată viaţa mea acum, agitată. E greu, dar e şi frumos, îmi place mult. Simt că de când am devenit mamă, am început cu adevărat să trăiesc.

Alexandra de la Insula Iubirii s-a tunat, iar acum îi pare rău: „Nu e confortabil să ai sânii atât de mari”

După participarea la Insula Iubirii ţi-ai făcut şi o serie de intervenţii estetice. Mai urmează şi altele?

– Da, mai simt nevoia pentru că m-am îngrăşat foarte tare în sarcină. De la 60 de kilograme, am ajuns la 98 de kilograme. Încă nu le-am dat pe toate jos şi cumva kilogramele în plus au schimbat iar aspectul sânilor. Acum ar trebui să îmi fac o micşorare de sâni, să îmi scot implanturile. Nu e confortabil să ai sânii atât de mari. Pentru că nu îţi vin hainele, nu te poţi îmbrăca cu nimic, sunt foarte grei, te doare coloana. Mi-aş mai face o liposucţie în zona abdomenului inferior pentru că am rămas cu surplus de piele din cauza burţii pe care am avut-o în sarcină.

M-am ales cu vergeturi, cu celulită, cu de toate. Asta deşi m-am spălat efectiv cu creme şi uleiuri toată sarcina. Eram atât de fericită în timpul sarcinii pentru că nu îmi apăruseră vergeturi. Şi mi-am luat şoc după ce am născut pentru că toate vergeturile erau de fapt sub burtă, acolo unde eu nu puteam să le văd din cauză că era imensă. Dar învăţăm să trăim cu semnele astea care, până la urmă au adus o viaţă şi sunt amintiri frumoase.

Alexandra de Insula Iubirii va îmbrăca rochia de mireasă: „Vom face şi nunta, poate chiar anul viitor”

Ştiu că ţi-ai oficializat relaţia cu Mădălin, însă nu aţi făcut nunta. Te vezi mireasă?

– Da, sigur. Însă vrem să ne mutăm la casă, cam asta e prioritar în momentul de faţă. Acum stăm într-un apartament şi avem doi motani, un căţel, copilul şi doi porci de Guineea. Suntem cumva depăşiţi şi vream neapărat să ne mutăm la curte pentru că nu mai avem spaţiu. După ce vedem şi visul acesta împlinit, cu siguranţă vom face şi nunta. Poate chiar anul viitor.