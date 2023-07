Ce s-a ales de Americanu’ din La Bloc după ce a dispărut de la TV. Din ce face bani acum Emil Mitrache

Emil Mitrache, interpretul lui Americanu’ din La Bloc, are un alt loc de muncă din care face bani, de când nu a mai apărut la TV. De când s-a terminat celebrul serial de la Pro TV, actorul a mai jucat doar în câteva producții.

Din ce face bani Americanu’ din La Bloc

, iar din distribuția acestuia au făcut parte actori cunoscuți, cum ar fi Mihai Coadă, Dana Rogoz, Dragoș Moștenescu, Mariana Dănescu și Alina Chivulescu.

în serialul difuzat la Pro TV, însă actorul s-a reorientat de ceva timp, iar acum nu mai apare în filme și seriale.

Interpretul lui Americanu’ a ales o meserie cu totul diferită de cea de actor, astfel că acum lucrează în turism. Mai exact, Emil Mitrache este ghid turistic în țară, iar vara este mai solicitat, mai ales de către turiștii străini.

“Ce să fac, muncesc, ca toată lumea. Nu e un lucru nou că m-am făcut ghid de turism. Și cum vara sunt mulți turiști străini, merg cu ei. Am avut și tururi de o zi, de câteva zile sau de câteva săptămâni, depinde. Cum am cererea, cum am tăiat-o prin țară”, a declarat Emil Mitrache pentru .

Cei mai mulți turiști străini vor să meargă pe Valea Prahovei, dar și la Castelul Bran, astfel că fostul actor are foarte multe cereri pentru aceste destinații.

“De obicei lucrez prin agenții de turism, prin hoteluri și sunt deja antamat. Eu doar mă duc. Merg pe Valea Prahovei sau la pe la castele. Majoritatea americanilor își antamează cu mult înainte un ghid.

Totul e pregătit și nu mai ajung eu să le propun ceva anume. Sunt disperați cu Valea Prahovei și toată lumea vrea să meargă acum la Castelul Bran”, a mai explicat el.

În august, stațiunile de pe Valea Prahovei sunt foarte aglomerate. Din acest motiv, Emil Mitrache ar evita această zonă în august, mai ales că sunt multe locuri pe care turiștii le-ar putea vizita la noi în țară.

Ce spune Emil Mitrache despre revenirea în actorie

Turiștii străini sunt surprinși atunci când află că Emil Mitrache a jucat în celebrul serial de la Pro TV, moment în care își dau seama că este un nume destul de cunoscut. Actorul a mai jucat și în “Gașca” (Kanal D) și “Nimeni nu-i perfect” (Prima TV).

În cadrul aceluiași interviu, Emil Mitrache a vorbit și despre revenirea în lumea actoriei. Dacă i s-ar oferi un rol, actorul ar accepta, mai ales că este o meserie unde nu trebuie să meargă zilnic la birou. Deocamdată, nu i-a oferit nimeni niciun rol, mai ales că serialul încă se difuzează la TV.

“Dacă îmi oferea cineva un rol, mă vedeai. Atâta timp cât ‘La Bloc’ se difuzează în fiecare zi, de 12 ori pe zi, în 24 de ore, niciun producător nu mă va lua. Pentru că nu vrea să zică: uite-l pe Americanu’ în rolul Gică”, a mai spus acesta.