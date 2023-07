Ce s-a ales de “călărețul” Sergiu, la doi ani de când a vândut casa primită de la Cătălin Moroșanu: “Nu-mi vine să cred ce a putut face”

Ce se întâmplă acum cu “călărețul” Sergiu, bărbatul căruia Cătălin Moroșanu i-a dăruit o casă, pe care a vândut-o acum doi ani. Locuința a rămas în paragină, iar tânărul vrea să o vândă.

Ce s-a ales de “călărețul” Sergiu, la doi ani de când a vândut casa primită de la Cătălin Moroșanu

În primăvara anului 2020, , care a călărit 40 de kilometri pentru a merge la spitalul unde erau soția sa și bebelușul lor abia născut, i-a impresionat pe mulți, inclusiv pe Cătălin Moroșanu.

La momentul respectiv, sportivul a vrut să-l ajute pe bărbat și a planificat o campanie umanitară. În urma acesteia, s-au strâns 43.000 de euro pentru călăreț și familia sa.

Cu banii strânși, Moroșanu a făcut demersuri pentru a le cumpăra acestora o locuință. Din păcate, gestul luptătorului a fost în zadar, pentru că Sergiu a vândut casa după numai un an.

Mai mult, acesta a cheltuit toți banii rămași din donații și nu a vrut să se angajeze. La doi ani de când casa a fost vândută, tânărul, soția și cei trei copii ai lor s-au mutat înapoi acolo unde locuiau înainte de ajutorul lui Cătălin Moroșanu.

Aceștia trăiesc acum în condiții greu de imaginat. Locuința pe care familia Ciobotaru a primit-o din donații a rămas acum în paragină, după cum au spus locuitorii din zonă.

“Nu am mai văzut pe nimeni aici. Eu am aflat atunci de acest băiat care a primit casa cadou, însă, apoi, am auzit că a și vândut-o. La început a fost forfotă mare prin zonă.

Ulterior, după ce a vândut-o am mai văzut, o perioadă, alți oameni și de câteva luni bune nu mai vine nimeni. Este iarba crescută până la geamuri și cine știe ce mai este prin curte. Era o frumusețe de casă, nu-mi vine să cred ce a putut face”, a declarat un vecin, conform .

Ce i-a cerut Sergiu lui Cătălin Moroșanu

Deși acest lucru era interzis în primii cinci ani de când a primit casa, Sergiu Ciobotariu a înstrăinat-o. Acesta a găsit chiar și o soluție pentru a o vinde, însă avea nevoie de semnătura lui Cătălin Moroșanu pentru a finaliza acest proces. Astfel, , însă acesta nici nu a vrut să audă.

“M-a sunat că vrea să vândă casa, avea nevoie de semnătura mea. Cinci ani nu avea voie să vândă fără semnătura mea, dar a găsit un tertip. Nu mai vreau să mai aud de chestia asta”, spunea Moroșanu acum doi ani.

În cele din urmă, Sergiu a făcut un contract de închiriere pe o perioadă de 5 ani, atunci când casa va ajunge proprietatea actualului “chiriaș”. Casa dispunea de 3 camere și de o bucătărie, fiind potrivită pentru familia tânărului. Nimeni nu a mai trecut pe la locuință de mult timp.