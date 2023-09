Cântăreața Nicola, strigăt disperat: „Am nevoie de ajutor!”

Nicola (Nicoleta Alexandru) și-a deschis sufletul pentru FANATIK, după o perioadă destul de mare în care nu a mai fost în prim-plan din punct de vedere muzical. Artista care a participat în anul 2003 la Eurovision, unde s-a clasat pe locul 10 cu piesa „Don’t break my heart” ne-a spus că s-ar întoarce oricând pe scena concursului și lucrează intens la lansarea unor noi melodii de muzică… trance!

Ce s-a ales de cântăreața Nicola! Vrea să ajungă la inima unui artist internațional

Da, nu mulți știu că vedeta este înnebunită după acest gen. Pentru muzica trance și artistul ei preferat, Nicola a străbătut sute de kilometri în vara ce tocmai a trecut.

Cântăreața ne-a spus că anul ăsta a bifat un eveniment la care își dorea să ajungă de multă vreme și totul datorită DJ-ului Armin van Buuren. Nicola a fost, așadar, la Untold, festival în care s-a integrat din prima!

„Am fost în mai mule călătorii, am îmbinat utilul cu plăcutul și m-am bucurat de câteva zile de vacanță. Pot să zic că vara asta m-am plimbat, dar prin țară, căci n-am ieșit din țară. M-am bucurat în primul rând că am fost pe scenă, m-am bucurat cu oamenii din jurul meu. M-am bucurat și am fost fericită să ajung la Untold să îl văd pe DJ-ul meu preferat, Armin van Buuren.

Am vrut să mă duc anul trecut, dar nu era Armin. Sunt fană muzică trance! Am reușit să facă niște lucruri în vara asta pe care nu mi le imaginam că le pot face. Am vrut să ajung și la mare de două ori, dar n-am avut timp suficient să mă bucur de mare.

O dată am nimerit apa gheață, vânt… Rece seara… Asta cu Untold-ul a fost ceva unic! Mi-am plănuit, cu o lună înainte mi-am luat biletul, că era balamuc. La întoarcere n-am prins bilet, am stat o săptămână în Cluj ca să mă întorc apoi în București, am fost cu trenul, adică, mna…

Planuri de viitor, ce să zic, continui să lucrez la piese noi. N-am putut să scot decât una, pentru că nu e gata tot proiectul și până nu e gata tot nu pot să îl fac cunoscut oamenilor”, a mărturisit Nicola, pentru FANATIK.

„Nu e ușor să ții pasul cu ceea ce se întâmplă”

Cariera de muzician nu este una ușoară. Nicola a recunoscut că a rezistat cu greu în această lume, că drumul nu e presărat doar cu petale de trandafiri. Ea, la rândul ei, a trebuit să se reinventeze de câteva ori.

„Nu e nici ușor, dar nici greu. Prima oară când m-am reinventat a fost când am scos piesa „Milioane” în 1999. Atunci am avut prima apariție. Apoi am avut o reinventare în 2002 cu piesa „Lângă mine”. Am avut provocări destul de mari.

Nu e ușor, repet, să ții pasul cu ceea ce se întâmplă, deși eu sunt un mare fan muzică trance, la noi, dacă aș cânta muzică trance ar fi ceva surprinzător. Eu chiar am colaborări de trance cu niște DJ…”, ne-a zis Nicola.

Despre succesul ei de la Eurovision din anul 2003, Nicola își amintește cu zâmbetul pe buze și astăzi. Au trecut 20 de ani de când moldoveanca ne-a reprezentat cu mândrie în acest concurs, show la care ar merge din nou și mâine… Doar că de data asta ar face lucrurile diferit, căci acum știe cu ce se mănâncă totul.

Nicola mai vrea la Eurovision, dar acum ar face totul diferit: „Acum știu cu ce se mănâncă treaba acolo”

„M-am mai gândit să încerc la Eurovision, dar acum aș face lucrurile altfel. Atunci când am fost prima dată a fost un necunoscut total. Acum știu cu ce se mănâncă treaba acolo. Experiența e unică. La mine, de exemplu, a fost ceva wow. Am lucrat cu super-profesioniști pe sunet, pe tot. Toți oamenii de pe scenă, care erau de naționalitate suedeză, m-au învățat multe.

Am învățat, uitându-mă la tot cei de acolo, fiecare detaliu, toată organizarea aia, e ceva fabulos, crede-mă. Și relația cu presa internațională e foarte importantă, cu oamenii, în general”, a dezvăluit Nicola, pentru FANATIK.

Nicola ne-a vorbit, printre altele, și despre cei doi copii pe care îi are, și ei pasionați de muzică. Spre deosebire de ea, nu vor să audă de muzica pop unde mama ei a atins culmile succesului. Jonathan (27) și Maria Antonia (29) cochetează și ei cu muzica, cei doi trecând pe la Conservator. Fiul cel mic al vedetei, care s-a însurat în vara acestui an, i-a cerut mamei sale să nu se bage pe felia sa, tânărul fiind compozitor de muzică clasică.

Interpreta hit-ului „Milioane”, despre copiii ei: „A jucat cu Kira Hagi”

De asemenea, Jonathan e pasionat și de teatru, ba chiar a jucat într-o piesă alături de fiica lui Gheorghe Hagi, Kira. „Eu le-am dat sfaturi copiilor legate de muzică, dar nu prea mă bag în treaba lor, pentru că oricum nu ascultă. Ei sunt cu muzica clasică, sunt pe totul altă felie. Îmi și ziceau: mamă, nu te băga, că tu ești pe alt segment. Ei se axează mai mult pe compoziție. Într-adevăr, fiul meu a avut experiență pe scenă a cântat la Opera Comică pentru copii. A și jucat teatru într-o piesă foarte frumoasă regizată de Filip Ristovski, a jucat cu Kira Hagi. A avut multe reprezentații și a fost foarte ok”, ne-a zis Nicola.

Cântăreața ne-a povestit și despre talentul ei de a prinde buchetele mireselor la nunți, remarcându-se și la petrecerea fiului său! A devenit deja un obicei ca artista să prindă buchetele, fără să își propună asta.

Nicola prinde buchetele de flori la mai toate nunțile: „Am jucat fotbal, am fost și portar”

„Nu știu, măi, mi s-a întâmplat! Eu am jucat fotbal, am fost și portar, dar crede-mă că nu m-am dus nici la dreapta, nici la stânga, pur și simplu mi-a venit buchetul în brațe! Și am zis, acuma ce să fac cu el, să-l dau, să-l arunc? Am și filmat niște clipuri drăguțe pe care le-am pus pe Facebook, TikTok, toate alea și lumea s-a distrat, îți dai seama!”, ne-a mai spus Nicola.

în continuare, despre compromisurile pe care nu le-ar face de dragul succesului. Chiar dacă i-ar garanta cineva că ar fi în vârful topurilor muzicale, n-ar cânta niciodată ceva ce nu îi place. Mai mult, vedeta ne-a spus că ar vrea să se axeze mai mult pe și că are nevoie de cineva care se pricepe să îi crească vizualizările pe TikTok sau Instagram, rețelele momentului.

„Am nevoie de ajutor pe partea asta de social-media”

„Mie îmi place să fac ce îmi place. Nu aș cânta un stil muzical dacă nu mi-ar plăcea. Clar, nu! Uite, e adevărat că am avut în piesele mele ușoare influențe de rock, dar eu nu aș cânta rock. Știi cum văd eu vocea de rock? O văd plină, mai gravă, mai răgușită. Eu nu am voce de rock.

Am studiat ce înseamnă voce de rock la alții și am zis că eu n-am voce de rock. Am voce de pop, de trance, dacă vrei. A trebuit să învăț stilul vocal-trance ca să pot intra în atmosfera aia, mai ales că liniile melodice și textele eu le fac.

Am nevoie de ajutor pe partea asta de social-media. Eu nu știu așa multe. Am văzut că sunt unii care se descurcă foarte bine pe rețelele de socializare. Vreau și eu la nivelul ăla. Am TikTok, am Instagram, am Facebook, aș vrea și eu mai multe vizualizări! Sunt unii care fac bani, na!

Vreau să știu și eu la ce ore să postez, cum fac ei… Eu nu pot să fiu, din păcate, toată ziua pe TikTok. Ar trebui să îmi fac mai mult timp să stau pe Internet, dar mi-a mai zis lumea să postez mai des”, a completat Nicola, pentru FANATIK.

Supărările Nicolei: „Unii oameni se uită în grădina altuia să vadă dacă și ăla suferă”

La capitolul regrete și supărări, Nicola a fost la fel de sinceră cu noi. Ne-a declarat că o deranjează foarte mult falsitatea la oameni, dar și persoanele care se plâng în loc să acționeze. spune că a făcut mereu ce i-a plăcut și a dat și un exemplu despre ceea ce nu a vrut să învețe nici în ruptul capului.

„Știi cum e, înainte mă supăram mai rău. Mi-am dat seama că oricât m-aș supăra, un om nu se schimbă niciodată. Cred că m-am mai maturizat. Cu toate astea, n-ai cum să nu te superi când vezi un om fals, când vezi un om că te minte, când vezi că se plânge! Nu știu de ce, dar oamenii obișnuiesc să se plângă mult, să nu ia măsuri, să facă ceva pentru ei! Dacă încerc să le dai soluții zic că nu pot, că văd ei dacă fac… Unii oameni se uită mereu în grădina altuia să vadă dacă și ăla suferă.

Dacă vrei ceva, faci! Da eu cred că sunt lucruri pe care nu am vrut să le fac. Nu am vrut să învăț să înot, de exemplu! De obicei, fac ce vreau. Sunt omul acțiunii, nu stau să gândesc lucrurile în detaliu”, a încheiat Nicola, pentru FANATIK.