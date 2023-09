Ce s-a ales de Cornel Constantiniu, cântărețul de muzică ușoară iubit de milioane de români. Ce face acum

Ce s-a ales de Cornel Constantiniu, cântărețul de muzică ușoară iubit de milioane de români. Ce face acesta acum.

Ce s-a ales de Cornel Constantiniu

Cornel Constantiniu stă cu soția, care are acum grijă de el. Acesta are acum 78 de ani și își petrece timpul numai în casă. Acesta trăiește într-un scaun cu rotile și se luptă cu , pe care o are de 30 de ani.

ADVERTISEMENT

Cornel Constantiniu stă acum mai mult în fața televizorului și nu mai iese pe afară. Totuși, el află de la știri ce se întâmplă în lume și este la curent cu tot.

De asemenea, soția lui îi mai povestește ce se mai întâmplă pe afară, căci ea mai iese la cumpărături.

ADVERTISEMENT

„Cornel petrece mult timp pe zi în fața micului ecran. E la curent cu mai tot ce se întâmplă pe lumea asta. Când are vreo nedumerire mă mai întreabă și-i povestesc și eu câte una sau alta.

Fiindcă eu sunt cea care mai ies, mai merg la cumpărături și mai aud una sau alta. Iau pulsul străzii, cum se spune!”, a spus soția lui, conform .

ADVERTISEMENT

Cornel Constantiniu și soția au pensii mici

a vorbit și de traiul greu pe care îl au. Totuși, aceștia nu se plâng de condițiilor lor pentru că cred că nu ar putea schimba nimic. Din spusele acesteia, artistul ia o pensie destul de mică.

„În plus, Cornel a decis să nu se plângă nici față de situația sa sau față de ce valoare are pensia sa. E una de handicap, fiindcă de 33 de ani se luptă cu boala, și pensia e atât cât e.

Cât a considerat statul român că trebuie să ne ofere pensie, și lui, și mie, atât am luat. Ce am rezolva dacă ne-am plânge?”, a spus soția sa.