Ce s-a ales de Cristina Deleanu din Liceenii. Locuiește într-o garsonieră cu soțul ei și e mai fericită ca oricând

Cristina Deleanu este un nume care nu va fi uitat prea curând în cinematografia românească. A avut numeroase roluri care au făcut-o celebră, printre care și cele din filmele de succes Liceenii ori Declarație de dragoste.

Ce s-a ales de actrița Cristina Deleanu din Liceenii

Anii au trecut peste celebra actriță, iar deși mulți se gândeau că rolurile au îmbogățit-o, aflați fix contrariul. Cristina Deleanu și soțul ei, Eugen Cristea duc o viață cât se poate de simplă, departe de ochii curioșilor.

ADVERTISEMENT

Banii nu contează pentru ei, ci mai degrabă fericirea. Cristina Deleanu și Eugen Cristea locuiesc într-o garsonieră, adoră călătoriile și sunt mulțumiți de ceea ce trăiesc. Într-un interviu acordat pentru unica.ro, aceasta a vorbit despre viața sa actuală, dar și despre sumele încasate de-a lungul anilor.

Dacă mulți se gândeau că actoria adus sume fabuloase în conturi, iată că actrița spune că nu s-a pus problema de așa ceva. Într-adevăr, a încasat ceva bănuți pentru .

ADVERTISEMENT

Chiar și așa, sumele nu erau suficiente pentru a-și lua o casă și nici nu au dat-o vreodată pe spate. Ce contează pentru ea este meseria. Adoră actoria și este bucuroasă de ce a reușit să facă până acum.

Câți bani mai câștigă acum actrița

De asemenea, când vine vorba de bani, Cristina Deleanu recunoaște că nu a reușit să strângă o avere. Banii se duc repede, povestește ea, astfel că alături de soțul ei, cei doi duc o viață cât se poate de decentă. Călătoriile însă o fac mai frumoasă.

ADVERTISEMENT

”Sigur că am câștigat câte ceva, și la filme, și la seriale și prin alte modalități în care mă exprimam artistic, dar nu am făcut o avere. Și pe urmă banii se duc, pentru aia sunt făcuți, ca să fie cheltuiți”, a dezvăluit ea, pentru .

Cristina Deleanu a mai povestit că încă mai vin niște bani din drepturile de autor. Dar sumele nu sunt deloc unele mari. Nu se bazează niciodată pe ele, însă crede în continuare în meseria ei și în ceea ce știe să facă.

”Vin niște bani, e adevărat, există instituția Credidam, care urmărește evoluția acestor filme de ani și ani de zile, dar sumele sunt doar așa ca să spunem Mulțumesc, mai vine un leu, mai vin cinci. Nu asta e problema, nu pe asta mă bazez”, a mai completat aceasta.

ADVERTISEMENT

Cristina Deleanu adoră călătoriile

Acum, actrița și soțul ei se pregătesc și pentru o vacanță. Amândoi sunt niște oameni echilibrați și nu au mari pretenții. Nu au case, nu au mașină, iar toți banii strânși se duc pentru călătorii. Cea mai recentă va fi în Cipru, peste două săptămâni.

”Încercăm să fim niște oameni echilibrați, nu cu pretenții. Nu am casă, nu am vilă, nu am mașină, nu avem piscină. Toți banii pe care i-am adunat, de la film sau de la alte colaborări, i-am cheltuit pe călătorii, asta e tot ce am făcut. Mai încercăm și acum, vorba aia la bătrânețe, același lucru”, a mai spus Cristina Deleanu.

Menționăm că actrița a trecut și printr-o dramă imensă.