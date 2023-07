Pensie infimă pentru Aurel Pădureanu! Cât încasează lunar: ”Ce să faci cu banii ăștia?”

i-a afectat pe mulți dintre pensionarii români, dar și pe artiști. După o viață de muncă, Aurel Pădureanu suferă din cauza pensiei infime pe care o primește de la stat. Artistul susține că nu a știut cum să gestioneze banii în trecut, iar asta se revarsă asupra lui acum. A cântat zeci de ani în restaurante și a încasat bani la negru. Acum soțul Corneliei Catanga este dezamăgit de pensia pe care o primește.

Ce pensie are Aurel Pădureanu

exclusiv pentru FANATIK în care a vorbit despre câți bani câștigă acum. Soțul Corneliei Catanga spune că a muncit timp de 20 de ani la negru într-un restaurant. Era o practică obișnuită pe vremea lui Ceaușescu.

„În anii comunismului am muncit la negru, la fel ca mulți alții. Fiecare sistem are și avantaje și dezavantaje. Sistemul comunist a avut și dezavantaje, dar a avut și niște lucruri foarte frumoase pe care ei nu vor să le recunoască. Pe mine nu m-a afectat pentru că și pe timpul comunismului câștigam bani frumoși”, a spus Aurel Pădureanu pentru FANATIK.

Dacă pe vremea comunismului s-a bucurat de banii câștigați fără să fie nevoit să dea socoteală nimănui, lucrurile s-au schimbat. Acum, artistul regretă că nu a fost sfătuit să lucreze sub contract.

„Înainte artiștii nu aveau contracte de muncă, nu plătea nimeni contribuții la pensie. Asta mă doare foarte tare. Eu pe timpul lui Ceaușescu am cântat la un restaurant la Pădurea Băneasa 20 și ceva de ani.

Vă puteți imagina că înainte, dacă erai angajat permanent, nu puteai să pleci în străinătate. Mulți nu s-au angajat permanent din această cauză. Eu nu am avut contract acolo, chiar dacă zi de zi am cântat acolo și am muncit pentru banii mei. Dacă nu ai 15 ani de vechime în muncă, nu ți se face pensie”, mai spune artistul cu regret.

Aurel Pădureanu: „Cum să trăiești?”

„Ce să facă un om cu 1.500 de lei? Ce să faci cu banii ăștia? Să îți plătești și datoriile către stat, să îți plătești chiria, să plătești lumina. Este foarte greu. Cum să trăiești cu o asemenea pensie?

Acum mă lupt să văd în ce măsură mi se poate face o pensie, dar nu vreau să mă plâng. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am copiii lângă mine. Dacă spun că nu mă descurc, îmi sare lumea în cap” , a mai spus Aurel Pădureanu pentru FANATIK.

Cântărețul spune că nesiguranța pe care o oferă democrația a dus la un nivel de frustrare și răutate din partea românilor. sau nu au bani deloc. Acesta este motivul pentru care și fiul lui, Alexandru, care este pianist, a ales drumul străinătății.

„Mă doare când văd colegii mei, oamenii care au muncit enorm de mult, ce pensii mici au. Pe vremea comunismului toată lumea era egală. Știai cât ai pensia, nu îți scădea nimeni din ea, era altceva.

Acum, când au apărut discrepanțele acestea enorme între omul sărac și omul bogat, a apărut și răutatea. De la discrepanța stilului de viață a apărut frustrarea oamenilor. Înainte mâncam cu mâna, dar eram mai aproape de Dumnezeu. Astăzi avem zece tacâmuri la masă și nu știm ce mâncăm.

Artiștii au bucurat inimile a milioane de oameni și trebuie respectați. Îmi pare enorm de rău ce se întâmplă cu artiștii noștri. De asta mulți pleacă, așa cum a plecat băiatul meu”, concluzionează, plin de regrete, .