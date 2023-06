Ce s-a ales de Mircea Solcanu, îndrăgitul prezentator TV care a bucurat milioane de români. Ce face acum, după ce a renunțat la televiziune

Ce s-a ales de îndrăgitul care a bucurat milioane de români. Ce face acum, după ce a renunțat la televiziune. Fostul coleg al lui Cabral Ibacka s-a mutat în orașul natal, Constanța, după 10 ani de stat în Capitală.

Ce face acum Mircea Solcanu, după ce a dispărut de pe sticlă. Fostul moderator TV a fost iubit de milioane de spectatori

Mircea Solcanu a dezvăluit ce face acum după ce a dispărut de pe sticlă. Fostul moderator TV a fost iubit de milioane de spectatori, în prezent trăindu-și viața după cum își dorește. Vedeta consideră că este bine pentru că face numai lucrurile care îi plac.

Fostul prezentator a dezvăluit în emisiunea Exclusiv VIP, de la , că s-a considerat bucureștean timp de 10 ani când a stat în Capitală. După renunțarea la cariera în televiziune s-a întors în orașul natal unde stătuse înainte 29 de ani.

„Trăiesc o viață pe care mulți și-ar dori-o: citesc, ascult muzică, mă uit la filme, mă întâlnesc cu prietenii buni. Acum un an am avut ceremonia de absolvire a facultății. Nu cred că o sa pot face meserie asta, că nu mă mai ajută auzul.

M-am gândit să mă mut în zona de podcast, lucrez la amenajarea locului unde să fac acel podcast. Problemele de sănătate evoluează, dar am de gând să le las să meargă până unde se poate merge.

Nu am cum să am grijă de ele, că nu am cum să îmi tai capul singur. Nu îmi mai doresc încă odată experiența aia. De zâmbit mai zâmbesc, dar nu am mai râs de mult. Ăsta e un motiv care mă îngrijorează.

Acum mi-am schimbat viața și felul de a fi, cine sunt eu. Am renunțat la vechea persoană, la Mircea. În buletin am rămas Mircea. Dar Mircea de azi nu se mai întâlnește cu cel de ieri”, a declarat Mircea Solcanu.

Mircea Solcanu, detalii despre viața amoroasă

Mircea Solcanu a oferit mai multe detalii despre viața amoroasă. Fostul moderator de la Poveștiri adevărate a încheiat multe capitole, unul dintre acestea fiind cel legat de homosexualitate. Nu are nicio relație sentimentală, dar este curtat de 3 femei.

Fostul prezentator de la Acasă TV crede că singurul moment în care se simte liber e singurătatea. se lasă ghidat de Dumnezeu și speră să fie surprins pentru că alegerile de până acum s-au dovedit a fi unele proaste.

Mai mult decât atât, Mircea Solcanu subliniază că majoritatea deciziilor i-au provocat suferință. Din fericire, în momentul de față persoana din trecut a rămas o simplă amintire pentru el și pentru cei care îl cunosc.