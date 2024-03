Ce s-a întâmplat în vestiarul Rapidului la pauza meciului cu Farul: “Bergodi a ţipat la noi!”. Exclusiv

Rapid a început cu stângul play-off-ul din SuperLiga. , după o evoluţie palidă a jucătorilor lui Cristiano Bergodi. Galeria a boicotat acest meci şi nu şi-a încurajat echipa după ce Liviu Ungurean, liderul Peluzei Nord, a fost reţinut pentru 30 de zile într-un dosar de arme şi muniţii.

Ce s-a întâmplat în vestiarul Rapidului la pauza meciului cu Farul: “Bergodi a ţipat la noi!”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Jayson Papeau, unul dintre titularii li Bergodi din acest meci, a declarat că la pauza meciului a fost supărare mare în vestiarul giuleştenilor, antrenorul fiind supărat că jucătorii nu au respectat tactica:

“La pauza meciului pierdut cu Farul l-am văzut pe Bergodi foarte supărat. Dar a avut dreptate complet. Am încercat să vorbim, să ne revenim. Am făcut multe greşeli, inclusiv eu, primul gol pleacă de la greşeala mea. Am vorbit 3-4 minute.

Apoi a venit antrenorul şi a ţipat la noi. Ne-a dat tactica şi nu am jucat aşa cum am discutat. Ne-a spus să jucăm în margine, noi am jucat în centru şi am pierdut multe mingi.

Farul este o echipă de contraatac şi nu trebuia să pierdem mingi. Exact asta am făcut. Cred că le-am dat 10-15 contraatacuri. A fost prea mult. Avea dreptate să fie supărat antrenorul”, a spus Papeau într-un interviu acordat pentru FANATIK.

Bergodi, supărat şi pe proprii fani: “Ce vină avem noi? Azi puteau fi lângă echipă”

doar pe jucătorii săi. La finalul meciului cu Farul, antrenorul Rapidului nu a înţeles decizia galeriei de a nu încuraja echipa, spunând că jucătorii săi nu au nicio vină în scandalul izbucnit la club:

“Sunt lucruri care s-au întâmplat în ultimele zile. Ne-au afectat. Nu e uşor să treci de acest moment, chiar dacă am văzut jucătorii în vestiar şi la antrenamente s-au descurcat bine.

Şi situaţia asta cu două tribune care încurajează echipa şi peluza care nu cântă deloc. Ce vină avem noi? Azi puteau fi lângă echipă deoarece e un moment dificil pentru persoane de acolo, pentru preşedintele nostru.

Nu am înţeles de cei peluza a fluierat când a cântat tribuna. Sincer, atmosfera… Mai sunt nouă meciuri şi putem recupera. Trebuie să schimbăm foaia la meciul cu Craiova”, a spus Bergodi la final.

4 puncte avans are FCSB în fruntea clasamentului şi un meci mai puţin disputat

11 şuturi a avut Farul Constanţa la poarta Rapidului în meciul direct