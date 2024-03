Cristiano Bergodi critică peluza giuleşteană: “Nu îi înţeleg de ce nu ne-au încurajat! Ce vină avem noi?”

şi începe cum nu se poate mai rău play-off-ul. Giuleştenii se pot trezi din nou la o distanţă foarte mare de FCSB, dacă roş-albaştrii vor reuşi să se impună în faţa lui Sepsi.

Cristiano Bergodi: “Am stricat victoria cu FCSB pierzând astăzi”

Cristiano Bergodi a fost foarte supărat la finalul meciului şi s-a dus la pentru a-i cere explicaţii pentru maniera de arbitraj. Antrenorul giuleştenilor s-a luat şi de fanii din peluză, spunând că nu înţelege de ce nu au cântat pe parcursul meciului:

ADVERTISEMENT

“Am avut multe ocazii şi am ratat în prima repriză. Ne-au dat gol pe greşeala noastră. Pe benzi au avut jucători buni şi a trebuit să împingem acolo jocul. Am avut situaţii bune, cu Hasani.

Krasniqi a scăpat singur şi s-a oprit. Şi după minutul 67 când am luat cartonaş roşu am încercat. Am fost surprinşi pe contraatac, dar nu este uşor să ieşi în 10 oameni, a trebuit să dăm goluri.

ADVERTISEMENT

Am dat, dar nu am reuşit să egalăm. Am stricat victoria cu FCSB pierzând astăzi. Mergem înainte, nu putem spune nimic. M-am dus direct la arbitru, dar nu i-am zis nimic.

Antrenorul critică arbitrajul: “Nu vreau să spun altceva că poate mă suspendă 6 luni”

Am respect pentru arbitri, dar maniera… Acolo la cartonaş roşu a fost fault la Rrahmani, au mai fost mici detalii şi nu mi-a plăcut deloc. Greşeşte toată lumea, dar dacă azi a arbitrat bine… Mie nu mi s-a părut.

ADVERTISEMENT

Farul a tras de timp, nu vreau să spun altceva că poate mă suspendă 6 luni. Se uita la mine când i-am zis ce a făcut. Cunosc toţi arbitri, dar azi mi s-a părut… nu ştiu. Nu pot să spun că mă suspendă.

Am mers acolo să îi spun ce meci a făcut. Nu mi-a răspuns nimic, s-a uitat la mine. Probabil voia să dea cartonaşe, dar l-a dat afară pe ofiţerul nostru de presă.

ADVERTISEMENT

Ne-am antrenat foarte bine şi sunt convins că puteam câştiga şi acest meci. Am avut ocazii şi dacă am fi dat gol, am fi schimbat şi meciul. Au fost nişte episoade negative pentru noi.

Critici la adresa fanilor din peluză: “Ce vină avem noi? Azi puteau fi lângă echipă deoarece e un moment dificil”

Sunt lucruri care s-au întâmplat în ultimele două zile. Ne-au afectat. Nu e uşor să treci de acest moment, chiar dacă am văzut jucătorii în vestiar şi la antrenamente s-au descurcat bine.

Şi situaţia asta cu două tribune care încurajează echipa şi peluza care nu cântă deloc. Ce vină avem noi? Azi puteau fi lângă echipă deoarece e un moment dificil pentru persoane de acolo, pentru preşedintele nostru.

Nu am înţeles de cei peluza a fluierat când a cântat tribuna. Sincer, atmosfera… Mai sunt nouă meciuri şi putem recupera. Trebuie să schimbăm foaia la meciul cu Craiova”, a spus Bergodi la final.